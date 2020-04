Xerox stopt met poging om HP vijandig over te nemen

Xerox heeft het vijandige overnamebod dat het in de afgelopen maand op HP heeft uitgebracht, ingetrokken. Het bedrijf doet dit vanwege de economische gevolgen die de uitbraak van het nieuwe coronavirus met zich meebrengt.

Xerox geeft aan dat het bedrijf 'teleurgesteld is dat het deze stap moet nemen', maar dat de gezondheid van zijn medewerkers prioriteit heeft. Tegelijk blijft het bedrijf bij zijn mening dat het samenvoegen van de twee bedrijven zinvol zou zijn geweest. "De weigering van HP om zich op zinvolle wijze in te zetten gedurende vele maanden, en de aanhoudende vertragingstactieken zijn een slechte dienst gebleken voor de aandeelhouders van HP." HP heeft op zijn beurt een kort statement uitgebracht voor zijn aandeelhouders, maar doet daarin geen inhoudelijke uitspraken over het terugtrekken van Xerox.

Xerox onthulde eind vorig jaar zijn plannen om HP over te nemen. Het bedrijf deed toen een bod van meer dan 27 miljard dollar. HP ging hier niet op in. Xerox diende vervolgens in maart een vijandig overnamebod in. Twee weken geleden stelde de ceo van Xerox, John Vistentin, al dat Xerox 'uit voorzichtigheid' alle presentaties en ontmoetingen met HP-aandeelhouders zou uitstellen wegens het coronavirus, meldt Reuters.