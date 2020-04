Wyze brengt firmware uit waarmee beveiligingscamera als webcam is te gebruiken

Wyze, een Amerikaanse fabrikant van beveiligingscamera's voor consumenten, brengt een firmware-update en instructies uit om de Wyze Cam v2 als webcam te gebruiken. Veel webcams zijn in de afgelopen weken flink in prijs gestegen of niet leverbaar.

Wyze Cam v2

Bezitters van de camera moeten de firmware op een micro-sd-kaartje zetten, dat kaartje in de camera stoppen en vervolgens het apparaat via usb met een computer verbinden. Door het firmwarebestand in de rootdirectory te zetten, kunnen gebruikers de camera aanpassen. Vervolgens is het mogelijk om de camera als webcam te gebruiken in apps voor videobellen. Het apparaat kan dan geen verbinding meer maken met de Wyze-app, maar gebruikers kunnen de oorspronkelijke functionaliteit terugzetten door de firmware weer aan te passen.

De Wyze Cam v2 kost in de Verenigde Staten twintig dollar. De camera heeft een ingebouwde luidspreker en een microfoon. De fabrikant meldt dat de camera niet is ontworpen als webcam en dat de functionaliteit 'as-is' wordt aangeboden. Er wordt niet gewerkt aan verbeteringen of bugfixes. Wyze heeft de werking getest in combinatie met Windows 7, 10 en macOS 10.13.

Webcams zijn in de afgelopen weken enorm in populariteit gestegen doordat veel mensen thuiswerken. De prijzen van webcams schieten daardoor omhoog, constateerde Tweakers vorige week aan de hand van data uit de Pricewatch. Veel webcams zijn ook slecht leverbaar.