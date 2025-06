Kleine groep Wyze-gebruikers kon voorvertoning van andermans camerabeelden zien

Een aantal eigenaren van Wyze-camera's kon korte tijd de thumbnails van de beveiligingscamera van een ander zien. De oorzaak zou liggen in een langdurige storing, die volgens Wyze voortkwam uit problemen met Amazon Web Services.

Wyze-medeoprichter David Crosby bevestigt aan The Verge dat minstens veertien gebruikers konden meekijken in de leefomgeving van andere eigenaren van Wyze-camera's doordat andermans thumbnail werd getoond in het tabblad Gebeurtenissen. Volgens Crosby werd het probleem veroorzaakt door overbelasting na een AWS-storing.

Op Reddit melden verschillende gebruikers dat er onbekende camerabeelden verschenen in de Wyze-app. Sommigen kregen ook een pushmelding doordat er beweging werd gedetecteerd door de camera van een ander. Wyze benadrukt dat er geen livefeeds of video's naar de verkeerde gebruiker zijn gestuurd, alleen waarschuwingsminiaturen van gebeurtenissen.

Crosby stelt dat Wyze het tabblad Gebeurtenissen direct heeft uitgeschakeld nadat er meldingen over het voorval binnenkwamen. Het tabblad blijft tijdelijk offline, totdat Wyze het beveiligingsprobleem heeft onderzocht en opgelost. Daarnaast is er een extra verificatielaag toegevoegd voordat gebruikers in staat zijn om thumbnails te zien. Gebruikers werden gedwongen om uit te loggen om de tokens te resetten.

Iets minder dan een halfjaar geleden deed zich nog een soortgelijke situatie voor. Enkele Wyze-gebruikers meldden in september dat de camerafeeds van andere gebruikers zichtbaar waren via de webviewer van het bedrijf. Toen waren cacheproblemen volgens Wyze de oorzaak. Het gehele voorval zou toen ongeveer dertig minuten hebben geduurd.