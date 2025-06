'Reddit sluit licentiedeal met AI-gigant voor trainen AI-modellen'

Reddit heeft een licentiedeal gesloten met een 'groot AI-bedrijf', ten behoeve van het trainen van AI-modellen. Dat meldt persagentschap Bloomberg. Het is vooralsnog niet bekend om welk bedrijf het gaat.

De licentiedeal zou betekenen dat de inhoud van de door gebruikers gegenereerde inhoud op Reddit zal worden gebruikt om de AI-modellen van een niet nader genoemd bedrijf te trainen, meldt Bloomberg op basis van ingewijden. Het zou gaan om een overeenkomst ter waarde van omgerekend ruim 55,5 miljoen euro op jaarbasis.

Naar verluidt zou OpenAI ter vergelijking omgerekend 4,6 miljoen euro per jaar betalen aan nieuwsuitgevers om hun gegevens te mogen gebruiken als trainingsdata. Ook Apple zou van plan zijn om meerjarige deals te sluiten met grote nieuwsbedrijven. Volgens The New York Times kunnen deze deals omgerekend minstens 46 miljoen euro waard zijn.

In oktober van vorig jaar zou Reddit volgens The Washington Post nog gedreigd hebben om de crawlers van zoekmachines Google en Bing te blokkeren op het usergeneratedplatform, als het niet lukt om deals te sluiten met AI-bedrijven om voor gegevens te betalen.

Hoewel de omzet van Reddit eind 2023 met twintig procent steeg, was dat nog altijd 200 miljoen dollar minder dan de doelstelling van 1 miljard dollar dat het eerder had gesteld. Reddit kondigde in 2021 een beursgang aan. Naar verluidt zal dit in maart van dit jaar plaatsvinden, waarbij het bedrijf mikt op een waardering van ongeveer 5 miljard dollar.