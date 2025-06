SkyShowtime verhoogt prijs en introduceert goedkoper abonnement met reclames

SkyShowtime verhoogt per 23 april de prijs van zijn reclamevrije abonnement met 2 euro per maand. De naam van dit abonnement wijzigt naar Standaard Plus, ten behoeve van de komst van een goedkoper abonnement met reclame.

De prijs van het reclamevrije abonnement stijgt in Nederland van 6,99 naar 8,99 euro per maand, meldt The Hollywood Reporter. Het nieuwe abonnement met reclames gaat 5,99 euro per maand kosten. Het abonnement bevat 'alle blockbusterfilms van SkyShowtime', 'nieuwe en exclusieve series, en 'lokale originele programmering'.

SkyShowtime is een gezamenlijke streamingdienst van Comcast en Paramount Global. Sinds 25 oktober 2022 is de Amerikaanse dienst ook beschikbaar in Nederland. Onder meer de series Yellowstone en Halo zijn te streamen op SkyShowtime. Ook content van onder meer Universal Pictures, DreamWorks en Nickelodeon zijn er te vinden.