Netflix-abonnement met reclame heeft 23 miljoen maandelijkse gebruikers

Het Netflix-abonnement dat reclame toont, telt wereldwijd 23 miljoen maandelijkse gebruikers, zegt Amy Reinhard, de advertising chief van Netflix. In het najaar van 2023 waren dat nog 15 miljoen gebruikers.

Hoe het komt dat het aantal abonnees in korte tijd zoveel is toegenomen, wordt niet meegedeeld. Wel zei Reinhard woensdag tegen Variety dat 85 procent van de gebruikers die een abonnement met reclame hebben, maandelijks minimaal twee uur series en films aan het streamen is. In oktober bleek uit een brief aan aandeelhouders dat 30 procent van alle nieuwe abonnees afkomstig was uit de twaalf landen waarin het abonnement beschikbaar is.

Het Netflix-abonnement met reclame is sinds november 2022 beschikbaar in onder andere de VS, Duitsland, Frankrijk en het VK. Nederland en België hebben dit abonnement niet. Het is niet duidelijk of en wanneer deze abonnementsvorm in de Benelux zal verschijnen.