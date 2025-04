Retro Games Ltd. brengt miniversie Atari 400 op 28 maart uit

Retro Games Ltd. brengt op 28 maart THE400 Mini uit, een compacte, vernieuwde uitvoering van de Atari 400 uit 1979. De miniconsole bevat onder meer 25 voorgeïnstalleerde spellen en een vernieuwde USB-versie van de CX40 Atari-joystick.

THE400 Mini is half zo groot als de originele Atari 400. Er wordt een geüpdatete CX40 Atari-joystick geleverd met de miniconsole, maar er kunnen ook andere controllers worden aangesloten via een van de vijf USB-poorten. De console bevat daarnaast een HDMI-poort, waardoor het kan worden aangesloten op de meeste moderne televisies.

Volgens Retro Games Ltd. kan THE400 Mini alle 8bit-spellen van Atari emuleren. Het apparaat komt met 25 voorgeïnstalleerde games, waaronder Bezerk, Millipede en Star Raiders II. Het is ook mogelijk voor de gebruiker om zelf spellen toe te voegen aan het systeem via een USB-stick. Dit was ook al mogelijk bij de miniversie van de Amiga 500, die twee jaar geleden op de markt verscheen.

Tijdens het spelen is het mogelijk om de voortgang op te slaan. Per spel zijn er vier save slots. Daarnaast kan de speler het spel tot dertig seconden terugspoelen.

Wat de prijs van THE400 Mini in de Benelux wordt, is nog niet bekend. De console kan via de Britse versie van Amazon worden gereserveerd voor 99,99 pond.