AmigaOS 3 krijgt na 33 jaar nog altijd updates

Hyperion Entertainment heeft een nieuwe versie van AmigaOS uitgebracht. Versie 3.2.3 brengt volgens het bedrijf meer dan vijftig verbeteringen naar het besturingssysteem. AmigaOS bestaat intussen 33 jaar.

Het besturingssysteem, dat draait op de Motorola 680x0-architectuur, krijgt met de update een verbeterde ReAction-toolkit voor het ontwikkelen van grafische interfaces. De TextEditor is daarnaast uitgebreid met macro-ondersteuning die gebruikers in staat stelt om aangepaste menu's te maken. Ook reserveert het systeem niet langer 12kB aan chipram en is er een nieuwe Kickstart 3.2.3-rom beschikbaar. Het besturingssysteem werkt niet alleen op originele Amiga-hardware. Het biedt ook ondersteuning voor moderne Arm-gebaseerde acceleratorkaarten zoals de PiStorm.

De update is gratis beschikbaar voor bestaande AmigaOS 3.2-gebruikers. Nieuwe gebruikers kunnen het besturingssysteem kopen via officiële verkoopkanalen. De vorige update, versie 3.2.2, kwam meer dan twee jaar geleden uit.