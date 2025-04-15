AmigaOS 3 krijgt na 33 jaar nog altijd updates

Hyperion Entertainment heeft een nieuwe versie van AmigaOS uitgebracht. Versie 3.2.3 brengt volgens het bedrijf meer dan vijftig verbeteringen naar het besturingssysteem. AmigaOS bestaat intussen 33 jaar.

Het besturingssysteem, dat draait op de Motorola 680x0-architectuur, krijgt met de update een verbeterde ReAction-toolkit voor het ontwikkelen van grafische interfaces. De TextEditor is daarnaast uitgebreid met macro-ondersteuning die gebruikers in staat stelt om aangepaste menu's te maken. Ook reserveert het systeem niet langer 12kB aan chipram en is er een nieuwe Kickstart 3.2.3-rom beschikbaar. Het besturingssysteem werkt niet alleen op originele Amiga-hardware. Het biedt ook ondersteuning voor moderne Arm-gebaseerde acceleratorkaarten zoals de PiStorm.

De update is gratis beschikbaar voor bestaande AmigaOS 3.2-gebruikers. Nieuwe gebruikers kunnen het besturingssysteem kopen via officiële verkoopkanalen. De vorige update, versie 3.2.2, kwam meer dan twee jaar geleden uit.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 15-04-2025 08:29
120 • submitter: hooibergje

15-04-2025 • 08:29

120

Submitter: hooibergje

Lees meer

Retro Games Ltd. brengt miniversie Atari 400 op 28 maart uit
Retro Games Ltd. brengt miniversie Atari 400 op 28 maart uit Nieuws van 12 januari 2024
MSX3 aangekondigd tijdens feest 40-jarig bestaan MSX-standaard
MSX3 aangekondigd tijdens feest 40-jarig bestaan MSX-standaard .Geek van 11 december 2023
MSX-standaard viert veertigste verjaardag
MSX-standaard viert veertigste verjaardag .Geek van 27 juni 2023
Atari bestaat 50 jaar en kondigt remasters van retrogames voor Stadia aan
Atari bestaat 50 jaar en kondigt remasters van retrogames voor Stadia aan Nieuws van 28 juni 2022
Dertig jaar oude platformgame Flashback krijgt opvolger
Dertig jaar oude platformgame Flashback krijgt opvolger Nieuws van 10 juni 2022
Miniconsole die lijkt op Amiga 500 verschijnt begin 2022 met 25 Amiga-games
Miniconsole die lijkt op Amiga 500 verschijnt begin 2022 met 25 Amiga-games Nieuws van 10 augustus 2021
30 Jaar Commodore Amiga - De invloed van de eerste multimediacomputer
30 Jaar Commodore Amiga - De invloed van de eerste multimediacomputer Video van 19 juli 2015
Meer producten en artikelen
Besturingssystemen Commodore Amiga

Reacties (120)

-Moderatie-faq
120
120
62
4
0
55
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Heroic_Nonsense 15 april 2025 09:34
AmigaOS bestaat dit jaar zelfs al 40 jaar.

De originele Amiga (later omgedoopt tot de Amiga 1000) kwam in 1985 uit met Amiga OS1.0.

De versie die al 33 jaar bestaat, is AmigaOS 3, waar deze update dus een release van is. AmigaOS 3 kwam oorspronkelijk uit in oktober 1992 als het OS van de Amiga 1200 en Amiga 4000, en was een jaar later ook op de Amiga CD32 (Kickstart ROM only) te vinden. Eigenaren van oudere Amiga's konden het nieuwe OS los kopen, maar moesten daarvoor wel (meegeleverde) ROM-chips in hun Amiga plaatsen. Dat ging gelukkig zonder solderen.

Overigens is dit een update voor mensen die niet hoger kunnen of willen upgraden dan AmigaOS3.2.x.

Er is namelijk ook de veel modernere AmigaOS4.x voor Amiga's met een PowerPC-cpu.

[Reactie gewijzigd door Heroic_Nonsense op 15 april 2025 10:01]

mark_vs @Heroic_Nonsense15 april 2025 09:43
Laat je niet voor de gek houden door de vreemde nummering van AmigaOS'en.
3.2 is moderner/een hogere versie dan 3.9.
Heroic_Nonsense @mark_vs15 april 2025 10:02
Je hebt gelijk - post aangepast!


*heroic_nonsense is uitgestapt toen 3.9 nog helemaal hot was in de Amiga-wereld
GarBaGe 15 april 2025 09:24
Die 680x0 hardware wordt al 31 jaar niet meer gemaakt.
Dus iedereen met AmigaOS draait OF op 30+ jaar oude hardware... OF op een emulator (zoals PiStorm) ?

Wat doe je dan met falende hardware?
Nieuwe harddisk... is dat dan IDE? of SCSI?
Nieuwe monitor.... heeft die dan VGA aansluiting?
Ik denk dat het steeds moeilijker wordt om iets te vinden met dat soort oude connectors die al jaren niet meer gemaakt worden.
chiel_78 @GarBaGe15 april 2025 09:58
Zie https://amigastore.eu/, er is ontzettend veel (en duur) vervangend materiaal beschikbaar, ook om moderne hardware (zoals SD ipv HD voor harddisk, Scandoublers naar HDMI voor monitor output enz) gemaakt om de boel levend te houden.

Uiteraard zal het ooit stoppen en voor veel zaken, zoals een nieuwe CPU, ben je inderdaad aangewezen op 2e hands, aanbod wat echt op zal gaan drogen.
Heroic_Nonsense @chiel_7815 april 2025 10:21
Valt mee - er zijn manieren om een 680x0 (inplace op socket zelfs) te vervangen door iets als een PiStorm of een Vampire-kaartje. Dus zelfs met een busted CPU kun je een Amiga nog nieuw leven inblazen.
Wolfos @GarBaGe15 april 2025 10:04
Er zijn wel wat nieuwere Amiga PC's gemaakt zoals de X1000:
https://amigaos.net/hardware/35/amigaone-x1000

Maarja, allemaal peperduur en het OS schijnt geen multicore ondersteuning te hebben.
MatiasG @Wolfos15 april 2025 11:04
Je kunt ook MorphOS draaien op een oude PowerPC Mac, die kosten niet zoveel meer tegenwoordig. Al kost een licentie voor dat besturingssysteem wel bijna €80.
bommel @GarBaGe15 april 2025 09:36
IDE naar compact flash adapter wordt volgens mij veel gebruikt.

Mijn originele A1200 deed het nog prima laatste keer dat ik ‘m aanslingerde (3 jaar geleden). Maar goed wordt dus ook niet meer gebruikt maar wegdoen kan ik ook weer niet 😅
bzzzt @bommel15 april 2025 13:56
Nadeel is dat compact flash met een IDE interface ook aan het uitsterven is. Maar het 'simpele' spul wordt wel steeds makkelijker in hardware emuleerbaar.
JanVQ @GarBaGe15 april 2025 09:39
Je moet eens wat dieper in de retroscene duiken. Er wordt nog steeds nieuwe soft- en hardware ontwikkeld, voor zowat elke oude computer die je maar kunt bedenken. Als er maar ergens een poortje op zit is er vast wel iemand die een usb, ssd of hdmi-aansluiting ervoor gemaakt heeft. De retroscene bruist zoals nooit tevoren. Neem eens een kijkje op de YT-kanalen van The 8-bit Guy, ctrl-alt-rees of RMC The Cave. Om er maar drie te noemen...
pres_lincoln @JanVQ15 april 2025 15:24
Helemaal eens, ook de Philips P2000, die in het intussen wel bekende museum in Helmond staat, is voorzien van moderne cartridges, en die machine nadert of is inmiddels 45 jaar oud.
Paris @GarBaGe15 april 2025 09:57
- HDD = Compact Flash of SD geworden
- Monitor = met upscaler (zoals Indivision ECS/AGA) of een externe OSSC gewoon op HDMI / DVI / VGA aan te sluiten. Met de PiStorm wordt gebruik gemaakt van de HDMI aansluiting van de RPi.
- De specifieke 23 pins connectoren zijn zelfs weer opnieuw in productie genomen.
- Voor custom chips worden FPGA alternatieven ontwikkeld.

Voor ieder probleem is wel een oplossing gevonden.
Bigben @GarBaGe15 april 2025 09:57
Ze rollen niet meer van de Commodore band:
Maar de meeste Amiga moederborden zijn inmiddels al gekloond of nagebouwd. Dit is makkelijker voor hobbyisten te doen ten opzichte van vroeger.

En de borden worden sterk verbeterd zoals de Amiga 3000 -> AA3000+. Of de ReAmiga 1200.
De chipset van de Amiga is allang geleden gekloond, de Minimig, of sterk verbeterd zoals de Amiga Vampire met een gekloonde 68060.
En ook de originele chips van de Amiga, zoals de Buster, zijn al als drop-in te krijgen.

Als opslag wordt meestal een Compact Flash achtig iets gebruikt en ook steeds meer SSD's...
XL79 @GarBaGe15 april 2025 10:36
Er zijn zoveel initiatieven op dit moment.

Zoek maar eens op : BlueSCSI, Warp1260, Checkmate monitor, nieuwe enclosures, nieuwe mechanische toetsenborden (A1200 op dit moment, A500 in de maak). Etc. etc. :)

[Reactie gewijzigd door XL79 op 16 april 2025 07:24]

imqqmi @GarBaGe15 april 2025 15:08
Bekijk de ReAmiga projecten maar eens. Ik heb zelf een ReAmiga 1200 in elkaar gesoldeerd en de onderdelen van o.a. Amiga forums, aliexpress en ebay gehaald met new old stock custom chipset ICs. Niet goedkoop maar bijna alles is nog wel te krijgen. En sommige custom chips hebben al een vervanger of men werkt eraan. Zo is er wel een vervangende keyboard controller voor de A1200 en kunnen de meeste PALs nieuw geprogrammeerd worden.

Daarnaast zijn er FPGA projecten die ook een rom nodig hebben, dus daarvoor moet je er officieel ook een OS ROM voor kopen. Dat is nieuwe hardware.

Er zijn nog zat CRT displays te krijgen. Adrians digital basement YT kanaal heeft wel eens Chinese, nog in productie zijnde control borden gebruikt in oude monitors, en het moet ook zeker mogelijk zijn om de nog in productie zijnde CRT TVs om te toveren naar monitors die je voor de Amiga kan gebruiken. Resolutie zal niet geweldig zijn, maar het kan.
Madshark @GarBaGe15 april 2025 19:50
Die 680x0 hardware wordt al 31 jaar niet meer gemaakt.
Dus iedereen met AmigaOS draait OF op 30+ jaar oude hardware... OF op een emulator (zoals PiStorm) ?
Op zich is de oude hardware vaak nog wel prima. Er zijn wat punten van aandacht, zoals lekkende batterijen in de modellen waar deze standaard aanwezig waren, en de A1200/A4000 die gemaakt zijn in de tijd dat er slechte condensatoren op de markt verschenen waren.
Voor die laatste 2 zijn er verschillende bedrijfjes/hobbyisten die een recap service aanbieden.
Qua aansluitingen is het gelukkig ook niet zo heel erg lastig. AGA chipset Amiga's (1200/4000) kunnen een native VGA signaal uitsturen, oudere modellen kunnen dit met een externe scandoubler. En eenmaal VGA kun je met een goedkoop convertertje naar HDMI.
Voor je muis en evt. extern toetsenbord zijn weer USB converters voor te vinden.

Een PiStorm is niet echt een volledige emulator, het is eigenlijk een best uniek ding.
Met een PiStorm printplaat connect je een Raspberry Pi (3 of 4) rechtstreeks op de CPU socket van de bestaande Amiga, waarbij de Raspberry een 680x0 emuleert op hardware nivo. De rest van het mainbord en de custom chipset blijft verder gewoon 'Amiga'.
Vrij uniek dus.

Voor volledige emulatie zijn er veel mogelijkheden, RetroArch op PC/XBox/Android/Apple/etc, of WinUAE op Windows, en natuurlijk FPGA op Mister etc.

Een mooi alternatief is de A500mini, samen met een AGS image op een USB stick heb je eigenlijk bijna alles wat er ooit voor de Amiga uitgekomen is, incl de meeste de demoscene releases, in 1 mooi mini Amiga kastje met USB en HDMI.

[Reactie gewijzigd door Madshark op 15 april 2025 19:51]

ASUSfreakSBS @GarBaGe15 april 2025 21:28
Had zelf A500, A1200. Uiteindelijk weggesmeten... Dan retropie op raspberry pi gezet met een amiga erbij. Dan winUAE gedaan. Nu ''recent'' AmiKit gekocht, software op pc... whdload erop.
1Joshua5 15 april 2025 08:52
Mooie herinneringen aan de Amiga, mis wel dat demo programmeren in Assembler. Leuk om te zien dat er nog steeds ontwikkelingen zijn.
Bux666 @1Joshua515 april 2025 10:30
Demo's kan je nog steeds programmeren hè. ;) Er is nog steeds een levendige scene, tegenwoordig vooral onder Windows maar er zijn nog steeds 4 en 64 kB compo's.
Maar ik mis die tijd ook. PC gebruiker, waar de demo's al snel mooier werden dan op de Amiga. Ik weet nog dat ik alle BBS'en afging als je wist (hoe eigenlijk?) dat er weer een nieuwe Cascada, EMF, Future Crew, Renaissance, Silents, Skull of Triton demo uit was. O-)

Er zijn ook nog veel parties, check deze site: https://www.demoparty.net/
Room42 @Bux66615 april 2025 13:03
Mijn aanraking met de demo scene was vooral via cracks, daar werden ze vaak meegeleverd. Erg tof om dit weer terug te zien! O+
scuzz @Bux66615 april 2025 17:14
begrijp de +2 niet echt.. het heeft echt wel lang geduurd voordat de pc demo's op het niveau van de amiga waren. Kijk naar Second Reality van future crew bijvoorbeeld. Ik zag daar niets wat ik niet had gezien op de amiga. Dus snel mooier .. nah .. de amiga scene was al heel lang op gang voordat de pc een klein beetje in de buurt kwam :) . Ook qua audio. Voor de GUS was het eigenlijk niets vond ik
1Joshua5 @Bux66630 april 2025 17:01
Tja een cursus demo's programmeren in Assembler op de Amiga, en publiceren op Udemy is natuurlijk een mogelijkheid. Maar voor nu moet ik niet te niche bezig zijn. Die paar k demo's waren inderdaad super indrukwekkend. Is een dingetje in Blender nu node dingetjes enzo
freakandel 15 april 2025 08:42
defender of the Crown, anyone? ;-)
Indy81 @freakandel15 april 2025 08:45
Oh ja, geweldig, de eerste 'cinematische' beleving. Ik herinner me het nog wel. 'Kijk mam, het is net een film'. Och, we moesten eens weten.

Wat ik overigens apart vond is dat DotC op de Amiga veel moeilijker was dan op de Commodore 64
ruftman @Indy8115 april 2025 09:17
Een klasgenoot had een Amiga en voor die tijd was het inderdaad prachtig. Dat viel toch altijd een beetje tegen (vooral grafisch) als ik na een middag gamen bij hem thuis weer Commodore 64 games ging spelen.
michelr @freakandel15 april 2025 08:55
Vergeet Marble Madness niet.
Hansie9999 @michelr15 april 2025 09:47
Rot gespeeld met mijn broer, was super multiplayer met de rode en de blauwe bal :)
Zwijntjesdrecht @freakandel15 april 2025 08:54
Was ook te spelen op NES, if I am not mistaken. :-)
Padme @freakandel15 april 2025 11:22
Hmmm... trip down memory lane!

Ik heb mijn A500 nog op zolder liggen... wel eens tevoorschijn gehaald en tot de conclusie gekomen dat voor de meeste spellen ik beter de herinnering levend kan houden ;)
Tao @freakandel15 april 2025 08:54
Yup, guilty here :)
En Baldur's Gate op een 3,5" diskette...
The Zep Man
@Tao15 april 2025 09:01
En Baldur's Gate op een 3,5" diskette...
Baldur's Gate (1998) kwam uit op 5 CD's, en een extra CD voor de uitbreiding. Dat zijn iets van 2387 high density 3.5" (1,76 MB) diskettes in Amigaformaat als alle CD's volgeschreven zijn met data.

Als je denkt dat dat veel is, hou er rekening mee dat je Baldur's Gate met een minimale installatie van 300 MB op HDD kon spelen. De rest werd vanaf CD's ingeladen. Voor de installatie hoef je maar 171 keer van diskette te wisselen. Tijdens het spelen zal dat veel, veel vaker zijn, want er was volgens mij backtracking waardoor je dezelfde CD meerdere keren moest wisselen.

Je kan dus beter opteren voor een volledige installatie naar HDD, maar dan moet je anno 1998 wel de ruimte daarvoor hebben. Verder ben je daar met 50 Kbps leessnelheid iets van 188 uur of een dikke week onafgebroken mee bezig. Dat is exclusief tijd die nodig is om diskettes te wisselen, dus tel daar maar een uur of twee bij op als je die gehele periode goed oplet. Je zou die tijd kunnen halveren met twee drives.

Baldur's Gate is nooit voor Amiga uitgekomen. Dus na deze hele operatie heb je nog steeds geen spel dat je op je Amiga kan spelen. :+

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 april 2025 09:25]

Tao @The Zep Man15 april 2025 10:14
Ach ja, je hebt gelijk.

Ik herinner me nog de characters: Minsc (Go for the eyes Boo!), en de uitspraak "Go suck your blade" :)
Dacht dat Kagain dat zei(?)

Maar je kunt het spel nu wel op Amiga's spelen. Er is een port voor gemaakt: https://www.amiga-news.de/en/news/AN-2025-03-00026-EN.html
The Zep Man
@Tao15 april 2025 10:16
Klopt. Let wel op dat als je die weg gaat bewandelen, dat die port de installatiebestanden vanaf CD laadt en niet van diskette. :+

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 april 2025 11:47]

Sa1 @The Zep Man15 april 2025 09:33
En toch, als ik zaken over Baldur's Gate lees is het enige wat in mijn hoofd oppopt "Try kicking on it's head till it's dead, ha ha ha". Wat was dat een tof spel. Totaal offtopic. Overigens ben ik na bovenstaande te lezen blij dat het idd gewoon een CD variant was ;-)
Elminster @The Zep Man15 april 2025 09:37
https://gemrb.org/Supported-platforms.html

Ik denk dat Tao dit bedoelde.
Heroic_Nonsense @The Zep Man15 april 2025 10:17
Nooit officieel uitgekomen nee, maar met GemRB kun je wel de PC-versie van Baldur's Gate (eerste deel) op je Amiga spelen.

Mits dat een PowerAmiga is (SAM440 of een AmigaOne ongeacht model).

Edit: ah, post van @Elminster over het hoofd gezien.

[Reactie gewijzigd door Heroic_Nonsense op 15 april 2025 10:18]

shades @The Zep Man15 april 2025 16:29
Wellicht verwar je het met shadowgate ;-)
Madshark @The Zep Man15 april 2025 19:21
Ik zat ook heel erg in mijn hoofd dat Baldur's Gate op de Amiga was verschenen, samen met Pool of Radiance, Curse of the Azure Bonds en Secret of the Silver Blades.

Maar inderdaad, Baldur's Gate heeft nooit een officiële release gehad.
Ik denk dat ik net als @Tao met The Bard's Tale in het hoofd zit ;)
Tao @Madshark15 april 2025 19:52
Blast, je hebt gelijk! :)
Ook een fijne dungeoncrawler b.t.w.

[Reactie gewijzigd door Tao op 15 april 2025 19:55]

Huugje @freakandel15 april 2025 10:38
Inderdaad veel plezier aan beleefd, net als aan andere spellen van Cinemaware zoals Rocket Ranger en Wings!. Vooral in de laatste heel veel uren in gestopt.
latka @Huugje15 april 2025 16:57
De remake van wings op pc is bijna net zo nostalgisch
Huugje @latka15 april 2025 17:14
Die heb ik inderdaad in mijn Steam lijst staan :)
latka @Huugje15 april 2025 19:20
Hoop dat je hem al wel gekocht hebt en niet alleen op je wishlist...
Huugje @latka15 april 2025 20:03
Ja, ik heb hem al jaren geleden gekocht. Volgens mij bij de release.
Pixelmagic @freakandel15 april 2025 11:50
Of: Something wonderfull has happened... 8-)
Jittikmieger @freakandel15 april 2025 12:05
Nee, bij mij waren het meer: Knights of the Sky, Wings, Kick Off 2, Sensible (World of) Soccer, Championship Manager en Canon Fodder, ...

Heb mijn Amiga 500 nog steeds, ze doet het nog en geregeld sluit ik haar even aan en speel ik een spelletje met de jeugd!
Nemesh @freakandel15 april 2025 12:16
Yip hierzo... tig keren uitgespeeld.
Zo ook Marble Madness.
Atomsk @freakandel15 april 2025 12:44
Nee: Deluxe Paint, Lightwave, Scala, Soundtracker. :)

Speelde zelf ook vooral games, maar je kon er zoveel mee mee doen dan alleen dat. Het Jeugdjournaal bijv heeft jarenlang een in Amos geprogrammeerde toepassing gebruikt voor de weersverwachting.
freakandel @Atomsk15 april 2025 14:38
Dan ken je Imagine zeker ook, voor die tijd beelden renderen met raytracing techniek. Wat toen uren duurde voor één foto is nu realtime in games.
En Scala heb ik ook veel mee gedaan! Was alweer wat weggezakt in mijn himem.sys
Maverick2001 15 april 2025 09:08
Hier ook een grote Amiga fanboy. Heb er 4 jaar geleden nog 1 gekocht en heb mijn originele monitor nog van vroeger. Het is toch vooral nostalgie. In mijn hoofd zagen de games er helemaal super uit (in die tijd was dat natuurlijk ook zo). Na het spelen van Paperboy, Pang en Galaxy is ie toch weer aan de kant geschoven en zit weer netjes in de originele verpakking. Was wel de mooiste tijd qua gamen. Diskcopy en 4 5.25 drives die overuren maakten.
chiel_78 @Maverick200115 april 2025 09:49
ik neem aan dat je 3.5" drives bedoelt. 5.25" is nooit echt een ding geweest op de Amiga.
Maverick2001 @chiel_7815 april 2025 10:13
Beide, ik had extern gewoon 4x een 5,25 drive.
chiel_78 @Maverick200115 april 2025 11:22
Beide, ik had extern gewoon 4x een 5,25 drive.
Daar ging toch geen 880kb op zoals op een 3.5" floppy?
Maverick2001 @chiel_7815 april 2025 11:25
Dat durf ik niet te zeggen, denk me wel te herinneren dat je met een 'knipje' in de 5.25 nog wel iets kon bereiken... weet niet precies meer wat. Is te lang geleden, wel alles bewaard. Alle bakken staan nog op zolder.
Rmaxx @Maverick200115 april 2025 14:34
Maakte je met dat knipje niet van je SD ,DD (single/double density) diskettes? Ik knipte er ook altijd zon gaatje bij. Was wel op de c64, op Amiga alleen 3,5" gebruikt en daar paste al meer op..
Maverick2001 @Rmaxx15 april 2025 16:18
Ja dat was het idd! Mooie truc voor meer ruimte. White label 5.25 was toen erg voordelig (en soms ook erg onbetrouwbaar).
xxs @Rmaxx15 april 2025 16:37
Nee, je kon de floppy dan omdraaien en ook de "achterkant" beschrijven. Je kon floppy's ook write protected maken door er een stickertje weer overheen te plakken.

Je had SS/SD, SS/DD, DS/SD en DS/DD, met het knipje maakte je opslag eens zo groot voor al deze formaten.

Maar, ik heb nog een redelijk zeldzame 8" SS/SD floppy liggen ... ergens.

[Reactie gewijzigd door xxs op 15 april 2025 16:41]

Rmaxx @xxs15 april 2025 16:39
Owja idd, dus van SS naar DS.. omdraaien deed je dan idd.... pffff te lang geleden... 8)7
xxs @Rmaxx15 april 2025 16:50
Overigens werkte dat "knipje" ook op veel 3.5" diskettes d.m.v. een gaatje te boren. Daarmee kon je, mits je de juiste drive had, wel van SD naar DD gaan. 3.5" diskettes lieten zich namelijk niet omdraaien in de drive ... ;-)

720K naar 1.44 MB, was een slok op een borrel.

[Reactie gewijzigd door xxs op 15 april 2025 16:51]

Madshark @Rmaxx15 april 2025 19:31
Gaatje knippen en de floppy omdraaien was vooral een C64 ding. De standaard 1541 floppydrive van de C64 was namelijk enkelzijdig. De aftermarket 5.25" drives voor de Amiga waren standaard dubbelzijdig.
latka @Rmaxx15 april 2025 17:02
Nee, ds was double-sides: de flop omdraaien. Double density was meer bitjes op 1 kant.
Mirx_NL @chiel_7815 april 2025 10:14
Ik heb toch echt 3 5.25" externe disk-drives op zolder liggen met meer dan ik hier durf te vertellen floppy's.
rsbroer @chiel_7815 april 2025 11:56
5.25" kon wel, maar je moest wel handmatig de diskette change met een schakelaartje/push button simuleren, want die had iig mijn 5.25" niet, die een 2e leven kreeg na de Sinclair Spectrum 128 met Disciple disk interface :-)
Madshark @chiel_7815 april 2025 19:29
ik neem aan dat je 3.5" drives bedoelt. 5.25" is nooit echt een ding geweest op de Amiga.
Oh zeker wel, 5.25" was een heel groot ding op de Amiga. Vooral op copyparties, vrijwel iedereen 1 of meerdere externe 5.25" drives.
Was puur uit kostenoverwegingen. Voor de prijs van 1 3.5" kocht je bijna 10x5.25" floppies, en die deden ook gewoon tot 83 tracks en 880Kb.
Verder waren ze ook wat praktischer om ze per post te versturen, een beetje buigen was geen probleem, terwijl een 3.5" bijna altijd gebroken aankwam.
chiel_78 @Madshark16 april 2025 09:13
Ik ben mijn hele jeugd naar de Courbois copyparties geweest en ik heb zelden 5.25" gezien. Iedereen, incl ikzelf, zat altijd met grote bakken met 3.5" diskettes. In die tijd zelfs nooit nagedacht over 5.25", ondanks dat ik 3.5" inderdaad erg duur vond. 30 jaar te laat maar eye opener voor mij dat het dus ook anders kon. :)
bommel @Maverick200115 april 2025 09:34
Op een CRT monitor zagen de games er ook daadwerkelijk beter uit dan wanneer je ze nu op een TFT ziet
Klaus_1250 @bommel15 april 2025 11:08
CRT had veel betere kleurreproductie en contrast dan de oudere LCD schermen.

TFT was verschrikkelijk, maar de generatie daarvoor was nog erger. Generatie na TFT was nog steeds slecht, en de schermen die bij CRT in de buurt kwamen waren verschrikkelijk prijzig.

Voor mijn gevoel komen de betaalbare LCD schermen van na 2015 pas in de buurt bij CRT.
mark_vs 15 april 2025 09:41
Elke maand een C64- en Amiga-kopieermeeting in Nijmegen georganiseerd door de Courbois-broers.
sys64738 Moderator F&V @mark_vs15 april 2025 10:20
Been there, done that (bij mij eigen lokale computer clubje).

Uiteindelijk is dat wel een nagel aan de doodskist van de Amiga geweest.

Zeg niet dat we de Amiga daarmee hadden kunnen redden maar achteraf had ik het misschien wel anders willen doen. Ach, jong, onbezonnen en vooral vrij weinig geld destijds.

[Reactie gewijzigd door sys64738 op 15 april 2025 10:23]

Klaus_1250 @sys6473815 april 2025 11:03
Denk dat het niks heeft uitgemaakt. Veel mensen die games kopieerde kochten ook gewoon games. Alleen je hebt maar zoveel geld uiteindelijk. Ik ging zelf altijd de beurzen af om tegen een mooie prijs games te scoren. 35 gulden voor Civilization als ik het me goed herinner.

Wat de Amiga de das heeft omgedaan is dat de hardware ontwikkeling te langzaam ging. Ze begonnen met een voorsprong begin jaren 80, maar begin jaren 90 lagen ze mijlenver achter. AGA kwam 2 - 4 jaar te laat, AAA is nooit gekomen maar had eigenlijk op het moment van de AGA chipset uit moeten komen.
Ook kon Motorola Intel niet bijbenen en Commodore bleef maar de oude CPU's gebruiken, dus de CPU werd op een gegeven ook de bottleneck.

Kan me het omslagpunt niet meer herinneren, maar zal ergens rond '91 zijn geweest. Daarna ging het hard en ging Commodore ook failliet. Weet niet hoe ze het voor elkaar hebben gekregen, maar ergens lijkt de ontwikkeling van de Amiga gewoon 4 jaar stil te hebben gestaan.

[Reactie gewijzigd door Klaus_1250 op 15 april 2025 11:10]

Heroic_Nonsense @Klaus_125015 april 2025 12:03
Zelfs AAA had de Amiga niet kunnen redden.

Wat er er nu van weten (uit documentatie, blauwdrukken en een niet-werkend prototype die na het faillissement van Commodore via-via in handen van verzamelaars zijn gekomen) is dat het platform op een HP PA-RISC 7150 CPU was gebaseerd.

Dat was een vreemde keuze, aangezien de 7150 door HP bedoeld was om gecombineerd te worden met iets als een VRX of GRX-kaart als je iets met beeldbewerking of 3D wilde doen. Maar 3D-versnelling was geen onderdeel van de AAA-chipset. De 7150 was in 1994 ook een belachelijke dure CPU, en ik denk dat een Amiga met die CPU niet voor minder dan 4500 gulden in de winkel kon staan.

De AAA-chipset zou dan weer wel chunky mode (vergelijkbaar met VGA) ondersteunen, waardoor 3D-games eenvoudiger waren te maken dan voorheen op de Amiga, maar geen versnelling voor 3D dus.

Gezien de rest van het verhaal (mismanagement, Commodore US die actief Commodore UK en Commodore Duitsland dwarszat, geldverslindende mislukkingen) denk ik niet dat Commodore het had gered met AAA.

Naast AAA was ook AA+ in ontwikkeling, wat de opvolger voor AA (AGA) zou worden. Dus nog steeds Motorola 68k-gebaseerd, maar met betere video- en audiocoprocessors en ook ondersteuning voor chunky mode. En goedkoper te maken, dankzij grotere packages (met hulp van HP die ook al de AGA Alice-chip voor Commodore maakte).

AA+ bestaat alleen op papier - de prototypefase was nog niet begonnen toen Commodore failliet ging. Van AAA is wel een prototype gebouwd, die nu in handen is van een particuliere verzamelaar.

[Reactie gewijzigd door Heroic_Nonsense op 15 april 2025 12:07]

shredder @Klaus_125015 april 2025 11:28
Het lag ook aan het mismanagement. Daar zijn interessante documentaires over te vinden. En er is nog een reden waarom de Amiga niet overleefde en dat kwam omdat de hardware niet goed genoeg was voor 3D games, die in de jaren 90 opkwamen. Hier een hele interessante docu: YouTube: Doom didn't kill the Amiga...Wolfenstein 3D did
sys64738 Moderator F&V @Klaus_125015 april 2025 11:38
Klopt. Ruzies en verkeerde management keuzes spelen en belangrijkere rol. Maar we (als ik naar mezelf kijk) hebben ook niet echt bijgedragen om het platform in leven te houden.

Hoe dan ook is het eeuwig zonde dat zon mooi platform en een gigantische technologische voorsprong destijds uit het raam gegooid zijn.
Atomsk @Klaus_125015 april 2025 12:50
Commodore Nederland gebruikte de winst op de Amiga om hun pc divisie in stand te houden. |:( Er zijn veel redenen, maar de hoofdoorzaak was toch wel het beroerde management volgens mij.
Arumes @Atomsk15 april 2025 18:24
Nee, de hoofdoorzaak is gewoon het succes van IBM. Je zou de verkoopaantallen van beide systemen per jaar eens moeten bekijken. De Amiga was de spreekwoordelijke druppel op een gloeiende plaat.

Je kan verder van alles de schuld geven, en vergeet dan ook niet het ontwerp van de 68020/30/40 waarvan de ontwerpers zelf intussen hebben toegegeven dat ze niet de features boden waar de markt om vroeg, maar uiteindelijk was IBM de hoofdoorzaak. Alle andere zaken bij elkaar zouden, als ze allemaal goed gegaan zouden zijn, de dood van de Amiga misschien een jaar of twee hebben uitgesteld.
Heroic_Nonsense @mark_vs15 april 2025 10:03
Wat, nog steeds?

Ik dacht dat die na de inval in '93 wel uitgekopieerd waren. ;)
mark_vs @Heroic_Nonsense15 april 2025 10:13
Ah nee, ik mijmerde wat over vroeger.
Heroic_Nonsense @mark_vs15 april 2025 10:30
Wellicht kennen we elkaar wel.

Ik was er in 91/92/93 ook iedere maand te vinden (in de aula van de Hogeschool Gelderland-Zuid aan de Van Schuylenburgweg in Nijmegen Nieuw-West).

Eerst met een A500, later met mijn A1200 (die als toren was uitgevoerd en wat eerder dan het gebruikelijk werd om dat te doen zeg maar). Ik had meestal een vriend bij me die een SuperNES met zo'n copybox erop bij zich had (een jaar later waren er ook tientallen mensen met zo'n ding) en een A2000 (of was het een A1500) met een tapestreamer en een doos met tapes met daarop ...ehm... bestanden... die naar diskette uitgepakt konden worden op bestelling ;)
chiel_78 @Heroic_Nonsense15 april 2025 13:30
Ik weet niet of je ook in Houten kwam, bij cafe/zalencentrum de Engel, maar daar zat zo'n zelfde meneer. Elke maand was dat met 50 lege floppies heen, en met 50 volle weer terug.
Mirx_NL @chiel_7815 april 2025 14:04
Ook altijd present in zowel Houten als Nijmegen als denk ik 12-15 jarige jochie. Met mijn moeder die al het uitlenen van discs in de gaten hield.

Naar de HCC dagen en dan diskettes in bulk inkopen, en dan op de computerclub voor de helft als wat Courbois vroeg onder de tafel verkopen. Mijn hele hobby bijna zelf mee gefinancierd toen.

[Reactie gewijzigd door Mirx_NL op 15 april 2025 14:07]

chiel_78 @Mirx_NL15 april 2025 15:53
Al kan ik mij geen jochie met moeder meer herinneren, we hebben elkaar dan ongetwijfeld gezien in Houten toentertijd. Ik heb denk ik geen bijeenkomst gemist.
shades @chiel_7815 april 2025 16:34
jaaaahhh dat was gaaf altijd - beetje gamen en vooral naar de geluiden van xcopy3 luisteren haha
mark_vs @Heroic_Nonsense16 april 2025 22:01
Ik was de langste die er rondliep. 😀
colleoni @mark_vs15 april 2025 12:16
Ja dat was vette shit, maar waar was dat in Nijmegen ook alweer? Lerarenopleidingen HAN richting dukenbutg? Offtopic
Jorgeb @mark_vs15 april 2025 12:37
Hah, die herriner ik me nog van de PC Benelux beurs in Eindhoven. Altijd aanwezig met een grote stand. De laatste keer dat ik ze zag was het Amiga materiaal grotendeels ingewisseld voor 18+ en de heren zaten samen een dienblad vol gehaktballen burgemeester te maken :)
chiel_78 @Jorgeb15 april 2025 13:31
Jos en Hans Kroket noemden we ze in Houten. :D
Ryen @chiel_7815 april 2025 15:37
Hadden ze ook niet een overeenkomstig postuur? Niet om flauwe grappen over te maken, maar dan kende ik ze ook. Uit Zeist, in het Jordan college, rond 1984.
chiel_78 @Ryen15 april 2025 15:55
Dat kan best kloppen, ze waren zo rond als een gehaktbal. Woonden in Beuningen.
Rmaxx @mark_vs15 april 2025 14:40
De Staay anyone?
Kirpeknots @mark_vs15 april 2025 14:52
Ja ik ging maandelijks naar Houten in "De Engel" waar de Courbois-broers ook de meeting hadden.

Vaak met 2 man. 1 met de Amiga en een 2e drive en een berg lege 3.5" disks. En de 2e die rond liep om disks te vergaren en terug te brengen. En vervolgens uren lang x-copy III draaien om te kopiëren en daarna een paar daagjes uitzoeken.:D
chiel_78 @Kirpeknots15 april 2025 15:56
Dat is al 3 man van de maandelijkse "De Engel" meetings. Misschien tijd voor een reunie. :)
Joshua 15 april 2025 08:32
Nostalgie, ik zie mijzelf als kleine jongen nog altijd Galaga en Galaga Deluxe spelen!
Cambionn 15 april 2025 09:17
Ik las hier begin dit jaar over in het Nederlandse Linux Magazine. Tof dat dit niet alleen nog bestaat, maar ook nog updates krijgt.
Ford_Prefect 15 april 2025 09:19
Amiga.... Beter kon en kan gewoon niet. Pinball dreams was ik helemaal onder de indruk van met name de muziek en Project X heb ik helemaal aan flarden gespeeld. Diskettes wisselen was bij mij met name bij Monkey Island. Haha, op een gegeven moment wist je gewoon bij welk antwoord welke diskette er in moest. Ultimate nostalgia.
valhalla77 15 april 2025 09:25
Monkey Island 2 met 12 diskettes. Het gaf het gevoel of de tijd stil stond.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.