Miniconsole die lijkt op Amiga 500 verschijnt begin 2022 met 25 Amiga-games

Retro Games heeft zijn THEA500 Mini aangekondigd. Dat is een miniconsole met het uiterlijk van de Amiga 500, die wordt geleverd met 25 Amiga-games. Het bedrijf maakte eerder een miniconsole die op de Commodore 64 lijkt.

De miniconsole is volgens Retro Games in staat om zowel de Amiga 500 en A600 als de Advanced Graphics Architecture van de A1200 'perfect' te emuleren. Er worden 25 games meegeleverd, waarvan er 12 worden genoemd in de aankondiging. De rest wordt later bekendgemaakt. Het is ook mogelijk om andere games te laden vanaf een USB-stick. Spellen kunnen op ieder moment opgeslagen en hervat worden.

Retro Games levert THEA500 Mini met een muis met twee knoppen en een gamepad met acht knoppen. Op het apparaat zelf zit een werkend toetsenbord. Welke hardware er in de miniconsole zit, zegt het bedrijf niet, maar de firmware is te upgraden en het apparaat stuurt beelden uit via HDMI in een 720p-resolutie met 50Hz of 60Hz. Verder belooft de fabrikant meerdere scaling-opties en een CRT-filter. Dat laatste is een effect dat over het beeld wordt gelegd om de weergave van een beeldbuis na te bootsen.

Eind vorig jaar hintte Retro Games al naar de komst van een miniconsole met het uiterlijk van de A500. Toen werd gesproken over een release in 2021, maar nu meldt het bedrijf dat de miniconsole begin 2022 verschijnt. Een prijs is nog niet bekendgemaakt.

In 2018 bracht het Britse bedrijf Retro Games een miniconsole met het uiterlijk van de Commodore 64 uit. Het bedrijf heeft geen licentie om de officiële namen te gebruiken en de vorige miniconsole heette daarom THEC64 Mini. Tweakers publiceerde een videoreview van THEC64 Mini.

De oorspronkelijke Amiga 500, die in 1987 verscheen, was de eerste betaalbare 16bit-thuiscomputer van Commodore. Het apparaat had een adviesprijs van 699 dollar en was in Nederland te koop voor 1499 gulden.