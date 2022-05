Maker van THEC64 Mini hint op komst miniconsole met Amiga 500-uiterlijk

Retro Games, een bedrijf dat in 2018 een miniconsole uitbracht met het uiterlijk van de Commodore 64, lijkt volgend jaar een nieuw model uit te willen brengen. Het bedrijf toont een teaser van een apparaat dat op de Amiga 500 lijkt.

Volgens een afbeelding op Facebook komt het nieuwe apparaat volgend jaar uit. Retro Games toont alleen de contouren en die hebben veel weg van de Amiga 500. Dat was de eerste betaalbare thuiscomputer van Commodore, die in 1987 uitkwam. Het apparaat kostte 699 dollar en was in Nederland te koop voor 1499 gulden.

Voor de Amiga 500 verschenen games als Sensible Soccer, Worms, Another World, Lemmings, Speedball 2 en The Secret of Monkey Island. Als Retro Games een miniconsole gaat uitbrengen die op de Amiga 500 lijkt, zullen daar vermoedelijk diverse games op staan. Welke dat zijn, is nog niet duidelijk.

In 2018 bracht Retro Games een miniconsole met het uiterlijk van de Commodore 64 uit. Dat apparaat kreeg de naam THEC64 Mini. Het bedrijf heeft geen banden met Commodore en heeft geen licentie om die naam te gebruiken. Tweakers publiceerde een videoreview van THEC64 Mini.