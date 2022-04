In het kort THEA500 Mini is een zeer goede miniuitvoering van de Amiga 500 en kan niet alleen overweg met Amiga 500-software, maar ook met software voor praktisch alle Amiga 1200-uitvoeringen: van de Amiga 1000 tot aan de Commodore CDTV. De meegeleverde controller en muis werken goed en het is mogelijk eigen randapparatuur aan te sluiten. De emulatieopties zijn zeer uitgebreid en de configuratiemogelijkheden zijn legio. Het apparaat is echter wel aan de dure kant voor de spellen die je erbij krijgt: dat zijn er slechts 25. Bovendien zijn ze niet allemaal even iconisch. Retro Games Ltd compenseert dit met de mogelijkheid om zelf games toe te voegen, zonder moeilijk te doen. THEA500 Mini is vooral voor de nostalgische enthousiasteling die niet al te veel wil rommelen. Je krijgt een mooi pakket, voorzien van alle legale kickstartimages en games. Het pakket weet daarnaast precies op alle nostalgische knopjes te drukken en dat is ook wat waard. Pluspunten Fijne controller en muis

Uitgebreide emulatiemogelijkheden

Makkelijk zelf games toe te voegen Minpunten Weinig meegeleverde (iconische) games

Prijzig Getest Retro Games THEA500 Mini Beige Prijs bij publicatie: € 129,- Vanaf € 126,95 Vergelijk prijzen

De hype waarin fabrikanten uit de gamesindustrie miniversies maken van hun oude console, is in volle gang. Je zou denken dat nu de populairste en bekendste spelcomputers van weleer een miniversie hebben gekregen het wat rustiger wordt op dit gebied, maar niets is minder waar. Arcadekasten en homecomputers zijn inmiddels aan de beurt en na het succes van de C64 Mini kon de opvolger natuurlijk niet uitblijven. Het bedrijf Retro Games Ltd heeft onlangs een kleine versie uitgebracht van de iconische Commodore Amiga 500-homecomputer.

Het apparaat heeft de naam THEA500 Mini gekregen en de namen 'Commodore' en 'Amiga' zijn nergens te bekennen. Hetzelfde geldt voor de bijbehorende logo’s. Dat komt omdat deze geen eigendom zijn van Retro Games Ltd. Het 'Commodore'-logo is eigendom van Polable Holding NV, de naam ‘Amiga’ is eigendom van Cloanto/Amiga Inc. en de ‘Commodore’-naam is van Euipo. Dat mag de pret echter niet drukken. Het bedrijf heeft er alles aan gedaan om toch zo dicht mogelijk bij de originele Amiga te blijven. Op de behuizing van de computer staat dan ook geen Amiga 500, maar THEA500 Mini. Hierbij is hetzelfde lettertype gebruikt als bij de originele Amiga’s. Het officiële logo is vervangen door een logo dat lijkt op een element van de welbekende ‘boing ball’, de stuiterende bal die werd getoond op het prototype van de eerste Amiga. Het mag dan niet officieel zijn, het misstaat zeker niet op het apparaat en het doet totaal geen afbreuk aan het gemis van de officiële merken en logo’s.

De computer wordt geleverd met een muis, controller en 25 ingebouwde games; dat zijn minder games dan je op een gemiddeld ander miniapparaat vindt. Retro Games Ltd heeft dit afgevangen door het toevoegen van eigen games erg makkelijk te maken, maar daarover later meer.

Hardware

THEA500 Mini is 25 x 17,7 x 7,8cm groot, ruim acht keer kleiner dan de originele Amiga 500. Het apparaatje heeft een single-boardcomputer onder de motorkap met een Allwinner H6-soc. De soc bestaat uit vier Cortex-A53-cores geklokt op maximaal 1,8GHz en een Mali-T720-gpu draaiend op 600MHz. Verder is er 256MB ram en 256MB nandflashgeheugen aan boord. Het opslaggeheugen kan worden uitgebreid via USB-sticks. Op papier is het apparaat redelijk vergelijkbaar met een moderne Raspberry Pi en dus meer dan krachtig genoeg om alle op Amiga 1200 gebaseerde hardware te emuleren. Ten slotte heeft THEA500 Mini drie USB-poorten, een HDMI-poort met een outputresolutie van 720p en een USB-C-poort voor energie.

Het systeem wordt verder geleverd met een optische versie van de Commodore Tank-muis, die de fabrikant Themouse noemt. Deze is een slagje kleiner en lichter dan het origineel en de muisknoppen klikken een stuk soepeler. Omdat dit een standaard optische USB-muis is, werkt deze ook op andere apparaten en als je echt in een nostalgische bui bent, kan je het aanwijsapparaat zelfs gebruiken op je moderne pc.

In de doos zit ook een controller, die door Retro Games Ltd, je raadt het al, Thecontroller wordt genoemd. Deze heeft het uiterlijk van de Amiga CD32-controller en is uitgerust met vier actieknoppen, twee schouderknoppen, een d-pad, een menuknop en een homeknop. Ook deze knoppen voelen een stuk soepeler aan dan die van de originele controller, waardoor je niet direct naar iets anders hoeft te grijpen. Mocht je dat trouwens toch willen, dan is dat geen enkel probleem. THEA500 Mini is compatibel met een heleboel verschillende controllers, toetsenborden en muizen, waardoor de kans zeer groot is dat jouw favoriete controller direct wordt gedetecteerd door het apparaat. Elke controller en muis die wij aansloten op de computer, werkte feilloos, van de gangbare PlayStation-, Xbox- en Switch Pro-controllers tot obscure arcadesticks en mediacenter-remote-toetsenbord-muiscombinaties. Het toetsenbord op de computer is alleen voor de sier en werkt dus niet, de knoppen zijn niet in te drukken. De meegeleverde controller kan net als de muis ook worden gebruikt op andere apparaten. In de doos vind je verder een USB-C-naar-USB-A-kabel en HDMI-kabel, allemaal in dezelfde kleur als de behuizing van THEA500 Mini. Een adapter wordt niet meegeleverd, maar de gemiddelde (oudere) smartphonelader (5V, 1A) volstaat om het apparaat van voldoende energie te voorzien.

Retro Games Ltd heeft behoorlijk wat aandacht besteed aan het uiterlijk van THEA500 Mini. Het apparaat is goed geschaald en de toetsen op het toetsenbord zien eruit alsof de letters er net zo goed op zijn gedrukt als bij het origineel. Het power- en drive-ledje lichten netjes op en er is zelfs een optie om het drive-ledje te laten knipperen tijdens het lezen van de virtuele drive en de status van het audiofilter weer te geven, net als op een echte Amiga, een mooi detail.

Software en games

Als je THEA500 Mini voor het eerst start, word je meteen begroet met een grafische userinterface die erg doet denken aan het aloude Workbench, het besturingssysteem van de Amiga. Een van de eerste vragen die het systeem je stelt, is of je het apparaat wilt instellen op 50 of 60Hz. Hoewel je waarschijnlijk geneigd bent direct te kiezen voor 60Hz, is het misschien verstandiger in dit geval te kiezen voor 50Hz. De Amiga was namelijk een stuk populairder in Europa en de meeste games en applicaties zijn dan ook gemaakt met de in Europa gangbare refreshrate in het achterhoofd. Retro Games Ltd zegt dat het apparaat verschillende optimalisaties toepast om alles te interpoleren naar 60Hz als er voor deze optie wordt gekozen, maar toch raadt het bedrijf aan om alleen te kiezen voor 60Hz als je monitor of tv 50Hz niet ondersteunt.

Na het instellen van het apparaat word je direct getrakteerd op een carrousel, waarin je kan kiezen welke game je wilt starten. Zoals wij eerder schreven is THEA500 Mini voorzien van 25 spellen, namelijk: Alien Breed 3D, Alien Breed: Special Edition ’92, Another World, Arcade Pool, ATR: All Terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, California Games, The Chaos Engine, Dragons Breath, F-16 Combat Pilot, Kick Off 2, The Lost Patrol, Paradroid 90, Pinball Dreams, Project-X: Special Edition ’93, Qwak, Simon the Sorcerer, Speedball 2: Brutal Deluxe, Stunt Car Racer, Super Cars II, Titus the Fox, Worms: The Director’s Cut en Zool.

Over smaak valt niet te twisten, maar wij vinden het aanbod nogal aan de magere kant. Niet alleen is de hoeveelheid games in vergelijking met veel andere miniuitvoeringen van (spel)computers aan de lage kant, ook zitten er niet zoveel iconische games tussen die de Amiga echt definieerde. Daarnaast zijn de meeste games niet echt Amiga-exclusives en sommige van die games komen op andere platformen beter tot hun recht. The Director’s Cut van Worms mist in tegenstelling tot de pc-versie de verschillende muziekjes en humoristische filmpjes. Ook mist een deel van de games het introscherm met eventueel bijbehorende muziekjes. Bovendien vragen we ons af waarom er wel gekozen kon worden voor The Director's Cut van Worms, maar niet voor de uitgebreide versie van Simon The Sorcerer. De CD32-versie heeft meer animaties en spraak. Het zijn misschien kleine dingetjes, maar omdat THEA500 Mini met 129 euro een van de duurdere minicomputers is, zijn zulke foutjes wel een minpunt.

De pijn van het gemis van iconische titels kan gelukkig enigszins worden verzacht. THEA500 Mini geeft je namelijk de mogelijkheid makkelijk games te laten toevoegen. Sterker nog, de fabrikant promoot het zelfs. In tegenstelling tot veel andere miniapparaten hoeft de trukendoos daarvoor niet te worden geopend. Het bedrijf legt in de handleiding uit hoe extra games kunnen worden toegevoegd. Dit is slechts een kwestie van het downloaden en uitpakken van de WHDLoad-package op een USB-stick en het kopiëren van de WHD-images op dezelfde stick. Steek deze in THEA500 Mini en er verschijnt automatisch een extra icoontje met de afbeelding van een USB-stick. Als je deze optie selecteert, verschijnt een selectiescherm waarin je de desbetreffende image kunt selecteren, configureren en openen. Let wel op dat je deze games in je bezit moet hebben, omdat je anders afwijkt van het legale pad, iets waar het bedrijf ook voor waarschuwt in de handleiding. Als je toch aan de slag gaat met het toevoegen van extra games, kun je ook meteen de gratis game Citadel downloaden en op je stick plaatsen. Retro Games Ltd biedt deze game aan op hun website en het lijkt erop dat er in de toekomst nog meer gratis games zullen worden aangeboden.

Retro Games Ltd heeft kosten noch moeite gespaard om de emulatie zo accuraat mogelijk te maken en het gebruikers zo makkelijk mogelijk te maken om alle games te kunnen spelen en de opties van deze games te kunnen aanpassen. Het bedrijf heeft hiervoor gebruikgemaakt van Amiberry, een aangepaste versie van UAE die is geoptimaliseerd voor ARM-processoren. Verder is Retro Games Ltd in zee gegaan met Cloanto, het bedrijf dat de rechten bezit op de officiële Kickstart-images, Workbench en AmigaOS. Toch zijn Workbench en AmigaOS niet standaard meegeleverd.

Amiga-games staan erom bekend lang niet altijd gebruik te maken van meer dan één knop. Bij veel platformgames resulteert dat in het moeten gebruiken van de d-pad- of joystick-omhoog voor het springen. Dat maakte veel games stukken lastiger te spelen. De meegeleverde games zijn standaard zo ingesteld dat een van de andere knoppen op de controller kan worden gebruikt als springknop. Zelfs games die je zelf toevoegt, worden in sommige gevallen al zo geconfigureerd dat er een dedicated springknop is ingesteld. Dit kan allemaal worden aangepast: de grafische gebruikersinterface geeft je de mogelijkheid alle knoppen op de controller te mappen zoals je wilt en zelfs specifieke knoppen op het toetsenbord te mappen met een van de knoppen op de controller. Dit is vooral handig voor games die zo nu en dan het toetsenbord vereisen: je hoeft dan niet per se een toetsenbord aangesloten te hebben om op een specifieke knop te drukken. Het scheelt ook weer dat je dan niet steeds het virtuele schermtoetsenbord erbij hoeft te halen via de menuknop op je controller.

Naast deze opties biedt de emulator een hoop opties om de weergave van de games te wijzigen. Van een native resolutie tot een beeldvullend plaatje met scanlines en zelfs de mogelijkheid het beeld bij te snijden of te verplaatsen. Daarnaast kan van elke game de voortgang worden opgeslagen in vier slots. Elke game heeft zijn eigen vier slots en zelfs je toegevoegde games hebben vier eigen slots. Ook is het mogelijk je games te voorzien van een rating en de volgorde van de games te wijzigen.

Tijdens het spelen van de meegeleverde spellen liepen wij niet tegen emulatieverschillen aan, behalve dat de laadtijden in sommige gevallen significant korter zijn dan op de originele hardware. Dat zien wij in dit geval als een pluspunt, al is dit wel een eigenschap van WHDLoad en niet zozeer van THEA500 Mini. Als je met eigen games in de weer gaat, zul je in sommige gevallen misschien tegen wat meer verschillen aanlopen. Bepaalde elementen zullen niet even snel reageren als op officiële systemen en soms zul je tegen wat slowdowns of flikkeringen oplopen. Dit heeft echter niets te maken met de gebruikte hardware, maar meer met een emulatie-optie die in- of uitgeschakeld moet worden. Sommige games maken gebruik van een coprocessor of een speciale blitter-instelling. Deze opties kunnen alleen worden ingesteld als de expertmodus wordt ingeschakeld. Retro Games Ltd waarschuwt in de handleiding dat gebruikers alleen met deze opties aan de slag moeten gaan als ze weten wat zij doen en genoeg verstand hebben van de werking van Amiga’s.

In het expertmenu kan worden ingesteld welke blittermodus de emulator moet gebruiken en kan de geheugenconfiguratie worden aangepast. Ook kan de (virtuele) coprocessor worden ingeschakeld en kunnen er andere processor- en video-instellingen worden in- of uitgeschakeld. De kans is klein dat je met deze instellingen aan de slag moet gaan en als je het alleen bij de meegeleverde games houdt, zal je nooit wat te zoeken hebben in deze menu’s. Dit is puur voor de hardcore Amiga-fans die het maximale uit hun systeem willen halen en met specifieke software of games aan de slag willen gaan. Het is mooi dat het bedrijf rekening heeft gehouden met deze enthousiastelingen, en deze opties, die standaard aanwezig zijn in alle UAE-varianten, toegankelijk maakt. We konden dankzij deze opties daadwerkelijk alle games en programma’s die wij probeerden te draaien op het systeem starten en spelen. Zelfs sommige games die eerder problemen gaven op andere emulatoren werkten zeer goed op de computer. Een mooie bijkomstigheid is de compatibiliteit van deze emulator. Het apparaat mag er dan wel uitzien als een Amiga 500, de computer kon ook moeiteloos overweg met Amiga 1200-hardware, zoals de AGA CD-, Commodore CDTV- en CD32-software.

Betekent dit dan dat er echt niks te hacken valt aan dit apparaat? Natuurlijk wel. THEA500 Mini is door Retro Games Ltd op de markt gezet als een echte spelcomputer, maar de Amiga was natuurlijk een homecomputer. Het voor die tijd zeer geavanceerde en krachtige besturingssysteem met bijbehorende grafische userinterface, Workbench, zal je niet vinden op deze miniuitvoering. Ook de WHD-images van dit systeem zullen standaard niet starten. Dit is niet zo gek, want dit systeem moet bestanden wegschrijven op een speciale locatie en het apparaat laat dat niet toe. Je zult de WHDLoader op de USB-stick moeten aanpassen om de installatie van het besturingssysteem goed te kunnen uitvoeren. De community is hier in elk geval al flink mee bezig.

Conclusie

THEA500 Mini is een zeer goede miniuitvoering van de Amiga 500, maar ook veel meer. Het apparaat kan niet alleen overweg met Amiga 500-software, maar met software voor praktisch alle Amiga 1200-uitvoeringen: van de Amiga 1000 tot aan de Commodore CDTV. De emulatieopties zijn zeer uitgebreid en de configuratiemogelijkheden zijn legio. Voor 129 euro krijg je niet zoveel spellen als bij andere minicomputers en de meegeleverde games zijn niet allemaal even iconisch, maar Retro Games Ltd compenseert dat met de mogelijkheid om zelf games toe te voegen, zonder moeilijk te doen. Bovendien is de emulator zo goed voorgeconfigureerd dat zelfs veel van de zelf toegevoegde spellen zonder wijzigingen meteen goed werken met het apparaat, maar dat is natuurlijk vooral te danken aan de voorgeconfigureerde WHD-images.

Aan de hardwarekant zit het ook wel snor. De meegeleverde controller en muis werken goed en het is mogelijk eigen randapparatuur aan te sluiten. De harde kern Amiga-enthousiastelingen kunnen daarnaast hun lol op met het apparaat. De expertmodus geeft ze de mogelijkheid te stoeien met verschillende geheugenconfiguraties, blitterinstellingen en cpu-optimalisaties. Toch vragen wij ons af of de hardcore Amiga-fan hiervoor naar de winkel rent. Het apparaat kost op het moment van schrijven 129 euro en voor dat geld zijn er andere, goedkopere oplossingen die hetzelfde voor elkaar kunnen krijgen. Dat die opties in sommige gevallen meer werk kosten om aan de praat te krijgen, is iets waar de hardcore tweaker zijn hand niet voor omdraait. Daarom denken wij dat THEA500 Mini vooral voor de nostalgische enthousiasteling is die niet al te veel wil rommelen. Je krijgt een mooi pakket, voorzien van alle legale kickstartimages en andere software. Het pakket weet daarnaast precies op alle nostalgische knopjes te drukken en dat is ook wat waard. Als de meegeleverde games je niet bevallen, kun je altijd nog makkelijk zelf je favorieten toevoegen, mits je de originelen in je bezit hebt natuurlijk.