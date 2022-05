Pensioengegevens van leden KLM-pensioenbeheerder Blue Sky Group zijn uitgelekt

Bij een datalek bij pensioenfondsbeheerder Blue Sky Group zijn persoonsgegevens gelekt. Het gaat onder meer om namen, polis- en bankrekeningnummers en pensioenbedragen. Criminelen kregen toegang tot de mailbox van Blue Sky Group na een phishingaanval.

Blue Sky Group is een uitvoeringsorganisatie die het pensioenbeheer voert voor verschillende pensioenfondsen, onder meer voor het pensioen van 53.000 KLM-medewerkers en de pensioenfondsen van Philips en SNS Reaal. In een mail aan pensioendeelnemers schrijft de pensioenbeheerder dat gegevens zijn uitgelekt van deelnemers die pensioen ontvangen of waarvoor waardeoverdracht heeft plaatsgevonden. De kans is volgens de beheerder klein dat persoonsgegevens gelekt zijn van andere deelnemers van het pensioenfonds. Van hoeveel deelnemers er gegevens gelekt zijn, zegt Blue Sky Group niet.

Het lek ontstond nadat een medewerker van Blue Sky Group gephisht was, waardoor kwaadwillenden toegang kregen tot een mailbox. Via die mailbox kregen zij toegang tot de persoonsgegevens van deelnemers. Meer details over het lek geeft de pensioenbeheerder niet. Het lek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en er is aangifte gedaan bij de politie.

Hoewel de beheerder zegt dat het lek gedicht is, waarschuwt het bedrijf er nog wel voor dat criminelen zich voor kunnen doen als Blue Sky Group of een van de pensioenfondsen die daar onder valt. Het bedrijf vraagt e-mailadressen te controleren en te checken op spelfouten en zegt nooit per e-mail of telefoon te vragen om wachtwoorden te wijzigen.