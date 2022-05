Vaccinatiegegevens van 700 mensen zijn zonder toestemming gedeeld met RIVM

Huisartsen hebben zonder toestemming de vaccinatiegegevens van 700 mensen gedeeld met het RIVM. Dat zou zijn gebeurd door een fout in een van de systemen die huisartsen gebruiken. De gegevens worden 'zo snel mogelijk' verwijderd door het RIVM.

De ontwikkelaar van het systeem bevestigt het datalek tegenover BNR. Het zou een 'tijdelijke softwarefout' betreffen, die inmiddels is opgelost. Het bedrijf maakt niet bekend wat voor fout dat is of hoe deze is veroorzaakt. Het datalek zou patiënten van zeventig verschillende huisartsenpraktijken omvatten, laat de softwaremaker weten.

In totaal zouden de gegevens van 700 mensen onterecht zijn gedeeld met het RIVM. Circa 500 van deze mensen hebben specifiek aangegeven dat hun gegevens niet gedeeld mogen worden met het RIVM. Van de overige 200 mensen is niet bekend of zij toestemming hebben gegeven.

Voorafgaand aan een vaccinatie worden vaccinontvangers gevraagd of hun gegevens gedeeld mogen worden met het RIVM. Als ze daarvoor toestemming geven, worden persoonsgegevens vastgelegd, waaronder namen, adressen, geboortedata en burgerservicenummers. Ook worden vaccinatiegegevens gedeeld, zoals het soort vaccin, die vaccinatiedatum, het batchnummer van het vaccin en de reden voor vaccinatie, zoals een medische indicatie of de leeftijd van de ontvanger. Van mensen die geen toestemming geven, worden normaal gesproken alleen enkele anonieme vaccinatiegegevens gedeeld.

Het RIVM bevestigt tegenover BNR onterecht persoonsgegevens ontvangen te hebben van de huisartsenpraktijken in kwestie. Dat zou volgens een woordvoerder van het RIVM vaker gebeuren. De gegevens worden zo snel mogelijk verwijderd, vertelt het RIVM. Security.nl schrijft dat de gegevens inmiddels uit de centrale vaccinatiedatabase zijn verwijderd en dat het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.