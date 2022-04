Nederland trekt wetsvoorstel voor delen van telecomdata met RIVM in

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingetrokken waarmee providers het RIVM inzage hadden moeten geven in hun zendmastgegevens. Het RIVM wilde met deze data de verspreiding van het coronavirus in kaart brengen. Op het voorstel kwam veel kritiek.

Het wetsvoorstel Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. Covid-19 werd eerder deze week ingetrokken. Een toelichting hierop is niet gegeven. De wet was al sinds mei 2020 in de maak en had het voor het RIVM mogelijk moeten maken om de locatie- en verkeersgegevens van telecomproviders te verwerken. Met deze data had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een 'geaggregeerd beeld' kunnen krijgen van 'verplaatsingen op bevolkingsniveau'.

Individuele burgers werden volgens destijds verantwoordelijk minister De Jonge niet gevolgd, alleen 'grote groepen mensen'. Het voorstel zou zich alleen richten op het verstrekken van tellingen van het aantal personen dat per uur in een gemeente aanwezig is, waarvoor het RIVM zich zou baseren op het aantal mobiele telefoons.

De Autoriteit Persoonsgegevens was eerder kritisch op het voorstel, omdat deze tegen Europese regelgeving in zou gaan. De noodzakelijkheid van het gebruik van de locatiegegevens was volgens de waakhond niet voldoende aangetoond. Daarnaast waren er te weinig waarborgen voor de beveiliging en anonimiteit van de gegevens, en was de bewaartermijn van een jaar voor de waakhond te lang.

In België werd telecomdata wel ingezet voor de bestrijding van het coronavirus. Vanaf maart 2020 analyseerde het bedrijf Dalberg Data Insights telecomdata om de verplaatsingen van miljoenen Belgen in kaart te kunnen brengen. HLN schrijft dat deze analyses in juni werden gestaakt en dat Sciensano, het landelijke onderzoekscentrum voor de volksgezondheid, dit had overgenomen.

Sciensano gebruikt deze data voor kortetermijnvoorspellingen, bijvoorbeeld over ziekenhuisopnames en ic-bezetting. Proximus leverde deze data tot augustus 2021 gratis, maar wilde er hierna geld voor. Sciensano wilde niet voor deze data betalen en stapte daarom over naar data van Google. Orange en Base stopten eerder met het aanleveren van de gegevens. Sinds dit jaar gebruikt Sciensano dan ook geen telecomdata meer.