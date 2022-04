Firefox gaat met versie 97 bestanden automatisch downloaden

Firefox gaat bij versienummer 97 standaard anders reageren als gebruikers op een downloadlink klikken. In plaats van dat gebruikers de vraag krijgen wat ze met een download willen doen, downloadt de browser automatisch het bestand, vergelijkbaar met Chromium-browsers.

Bij de huidige Firefox 96-versie krijgen gebruikers bij het drukken op een downloadlink de vraag of ze een bestand willen openen met een bepaald programma of dat ze een bestand alleen willen opslaan. Bij versie 97 wordt de standaardinstelling dat de browser bestanden automatisch downloadt. Bij het downloaden verschijnt dan het downloadspaneel, zodat gebruikers doorhebben dat een bestand wordt gedownload. In dit paneel kunnen ze het gedownloade bestand openen.

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om terug naar de oude manier van werken te gaan, waarbij ze kunnen kiezen of een bestand meteen geopend moet worden of alleen opgeslagen hoeft te worden. Firefox zegt dat het extra dialoogvenster meestal niets meer dan een onnodige onderbreking is, omdat downloads normaliter opzettelijk zijn.

Met de upgrade naar Firefox 97 wordt daarnaast een bug gefixt die ervoor zorgde dat bepaalde bestanden niet altijd met een extern programma werden geopend, ook al had de gebruiker hiervoor gekozen in de instellingen. Deze bug speelt al veertien jaar en heeft te maken met bestanden die gestuurd zijn met de header content-disposition: attachment . In Windows en Linux worden daarnaast bestanden die nog gedownload worden, niet meer standaard in de Temp-folder geplaatst, maar in de Downloads-folder. Zo moeten deze downloads makkelijker vindbaar zijn voor gebruikers.

De nieuwe downloadfuncties zitten in de Nightly-build van Firefox 97. De stabiele versie van deze browser is gepland voor 8 februari.