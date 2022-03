Mozilla voegt hardwareversnelling voor AV1-videocodec toe aan Firefox 100

Mozilla heeft hardwareversnelling voor de AV1-videocodec toegevoegd aan een interne build van Firefox. Dat blijkt uit een post op het Bugzilla-platform. Uit de releasenotes blijkt dat versie 100 van de browser hardwarematige decodering van de videocodec zal ondersteunen.

Mozilla bleef tot voor kort de boot afhouden wat de ondersteuning van hardwareversnelling voor de AV1-videocodec betreft. Volgens ontwikkelaars van het bedrijf ondersteunde 'slechts 2 procent' van het ecosysteem de hardwarematige decodering en daarom was het volgens hen toen geen prioriteit om deze functie te ondersteunen. Daarop lijken ze nu dus terug te komen.

Om van hardwareversnelling voor de AV1-videocodec gebruik te kunnen maken, moet een computer volgens Microsoft ten minste over een elfdegeneratie-Intel-cpu met geïntegreerde Xe-grafische kaart beschikken. Nvidia RTX 30-grafische kaarten of AMD Radeon RX 6000-kaarten bieden ook ondersteuning. Wat OS betreft ondersteunt enkel Windows vanaf 10 build 1909 hardwareversnelling voor de AV1-videocodec.

Dankzij betere compressie dan bijvoorbeeld vp9 of hevc moet een video 30 tot 40 procent minder bandbreedte kosten zonder dat gebruikers verschil zien. Naast dit voordeel is de nieuwe codec royaltyvrij. De Alliance for Open Media zit achter AV1, waar onder meer Firefox, Google, Netflix, Apple, Facebook, Amazon en Microsoft deel van uitmaken. De specificatie voor de codec kwam in maart 2018 uit. Tweakers heeft een achtergrondartikel geschreven over de strijd rond videocodecs.