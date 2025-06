Discord krijgt ondersteuning voor AV1-streaming op GeForce RTX 40-gpu's

Discord brengt binnenkort een update uit die AV1-ondersteuning toevoegt aan het platform. Daarmee kunnen gebruikers met een Nvidia GeForce RTX 40-gpu de mediacodec gebruiken om gameplaybeelden te streamen naar andere gebruikers.

Discord begint deze week met het uitrollen van de update AV1-encoding voor RTX 40-gpu's, meldt Gerardo Delgado, productlinemanager van Nvidia's contentcreatordivisie. De functie moet vanaf dan langzaam maar zeker beschikbaar komen voor alle gebruikers. Met de update kunnen Discord-gebruikers met een Nitro-abonnement 4k60-beelden streamen met een bitrate van 8Mbit/s, meldt Delgado. Zonder Nitro kan AV1 ook gebruikt worden, maar dan op een lagere resolutie.

Volgens Delgado ondersteunt Discord vooralsnog alleen RTX 40-gpu's voor het livestreamen van AV1-beelden. De Radeon RX 7000-serie van AMD en Intels Arc-videokaarten hebben ook een AV1-encoder, maar die kan nog niet gebruikt worden voor livestreaming op Discord. Het is niet bekend wanneer ondersteuning voor die gpu's alsnog wordt toegevoegd.

Het streamen met AV1 beperkt volgens Delgado niet wie een stream kan bekijken. Volgens de Nvidia-medewerker controleert Discord automatisch of kijkers AV1-beelden kunnen decoderen. Dat wordt wél ondersteund op videokaarten van andere fabrikanten. Onder meer AMD's RX 6000- en 7000-gpu's en Intel Arc-videokaarten kunnen AV1-beelden decoderen, naast recente processors van AMD en Intel en Nvidia's RTX 30- en 40-videokaarten. Als een of meer kijkers geen gpu hebben die AV1-beelden kan decoderen, schakelt de dienst automatisch over op H.264.

Discord is currently rolling out an update that enables AV1 streaming with GeForce RTX 40 Series GPUs!



The upate is rolling out starting this week and will slowly populate to all users. With AV1 you'll be able to stream up to 4K60 with nitro, at 8 Mbps!