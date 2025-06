Discord kan door bug kloksnelheid geheugen Nvidia-kaarten verlagen

Chatapp Discord kan door een bug in de software van bepaalde Nvidia-kaarten de kloksnelheid van geheugen in die kaarten verlagen. Nvidia erkent het probleem en belooft op een later moment met een update te komen.

Als gebruikers Discord open hebben staan, dan kan het geheugen van bepaalde videokaarten 200MHz lager uitkomen, zegt Nvidia. Een update die het probleem oplost volgt later, maar Nvidia biedt alvast een fix aan voor wie het zelf wil oplossen. Via GeForce 3D Profile Manager is het mogelijk om de waarde 'Setting ID_0x50166c5e = 0x00000000' toe te voegen aan het profiel voor Discord, waarna het geheugen weer op de maximale snelheid kan draaien.

Gebruikers meldden de bug sinds enkele dagen en het lijkt vooral te gaan om kaarten uit de RTX2000- en 3000-serie. Gebruikers van kaarten uit de nieuwe RTX4000-serie lijken geen problemen te ondervinden. Het is onbekend hoe het probleem heeft kunnen ontstaan, maar het ligt vermoedelijk aan een update voor Discord die op RTX4000-kaarten AV1-streaming mogelijk maakt. Door de lagere kloksnelheid van het geheugen ondervinden gebruikers prestatieproblemen in games, als Discord tegelijk open staat. Dat gebeurt vaak, omdat veel mensen Discord gebruiken om te chatten tijdens het gamen.