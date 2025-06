Discord ontslaat vier procent van personeel

Chatdienst Discord heeft vier procent van zijn personeel ontslagen. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf aan Insider. De ontslagronde komt neer op ongeveer 40 mensen, meldt dat nieuwsmedium.

Een woordvoerder van Discord vertelt aan Insider dat 'ongeveer vier procent' van het personeel is ontslagen als onderdeel van een reorganisatie van 'een aantal bedrijfseenheden'. De ontslagen zouden vooral zijn gevallen in het marketingteam van het bedrijf, hoewel ook medewerkers zijn getroffen van de afdelingen voor grafisch ontwerp en voor samenwerking op het gebied van entertainment.

Volgens cijfers van The New York Times had Discord rond april 2023 ruim 900 medewerkers. Daarmee zouden de ontslagen bijna 40 medewerkers hebben getroffen. Een ingewijde vertelt ook aan Insider dat er ongeveer 40 medewerkers zijn ontslagen, hoewel het bedrijf in zijn officiële verklaring geen concreet aantal noemde.