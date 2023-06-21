Gebruikers kunnen naast abonnementen ook eenmalige aankopen gaan doen op Discord

Gebruikers van betaalde servers op Discord kunnen naast abonnementen ook eenmalige aankopen gaan doen op het platform. Die komen naast diverse andere opties in een nieuwe Server Shop.

Als voorbeelden van digitale eenmalige aankopen noemt Discord e-books voor bijvoorbeeld recepten, guides voor games en wallpapers. Op die manier kunnen gebruikers makers steunen op een andere manier naast het afsluiten van een abonnement. Ook komt er een optie voor een Premium Role, waarmee gebruikers exclusieve toegang krijgen.

Discord voegt ook de optie toe voor Media Channels, waarmee gebruikers exclusieve filmpjes, foto's en bestanden kunnen zien die serverhouders daar uploaden. De bedoeling is dat die alleen toegankelijk zijn voor betalende leden van een server.

De opties voor onder meer Downloadables, zoals Discord de eenmalige aankopen noemt, en Premium Roles komen in een Server Shop, waar serverbezitters hun digitale aankopen kunnen aanbieden. Wanneer de functies er komen, is onduidelijk.