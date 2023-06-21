Gebruikers kunnen naast abonnementen ook eenmalige aankopen gaan doen op Discord

Gebruikers van betaalde servers op Discord kunnen naast abonnementen ook eenmalige aankopen gaan doen op het platform. Die komen naast diverse andere opties in een nieuwe Server Shop.

Als voorbeelden van digitale eenmalige aankopen noemt Discord e-books voor bijvoorbeeld recepten, guides voor games en wallpapers. Op die manier kunnen gebruikers makers steunen op een andere manier naast het afsluiten van een abonnement. Ook komt er een optie voor een Premium Role, waarmee gebruikers exclusieve toegang krijgen.

Discord voegt ook de optie toe voor Media Channels, waarmee gebruikers exclusieve filmpjes, foto's en bestanden kunnen zien die serverhouders daar uploaden. De bedoeling is dat die alleen toegankelijk zijn voor betalende leden van een server.

De opties voor onder meer Downloadables, zoals Discord de eenmalige aankopen noemt, en Premium Roles komen in een Server Shop, waar serverbezitters hun digitale aankopen kunnen aanbieden. Wanneer de functies er komen, is onduidelijk.

Discord: Downloadables en Server Shop
Discord: Downloadables en Server Shop

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 21-06-2023 08:40 37

21-06-2023 • 08:40

37

Lees meer

Discord stelt platform open voor games en apps van andere ontwikkelaars
Discord stelt platform open voor games en apps van andere ontwikkelaars Nieuws van 12 maart 2024
Tijdelijke bestandslinks moeten verspreiding van malware op Discord tegengaan
Tijdelijke bestandslinks moeten verspreiding van malware op Discord tegengaan Nieuws van 5 november 2023
Discord ontslaat vier procent van personeel
Discord ontslaat vier procent van personeel Nieuws van 4 augustus 2023
Discord meldt 'kortstondig' datalek bij klantendienst
Discord meldt 'kortstondig' datalek bij klantendienst Nieuws van 13 mei 2023
Discord gaat gebruikers verplichten om een unieke username te gebruiken
Discord gaat gebruikers verplichten om een unieke username te gebruiken Nieuws van 3 mei 2023
Ook Discord integreert AI-functies in zijn gamingchatapp
Ook Discord integreert AI-functies in zijn gamingchatapp Nieuws van 9 maart 2023
Meer producten en artikelen
Internet Discord

Reacties (37)

-Moderatie-faq
37
36
13
0
0
16
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Kaastosti 21 juni 2023 08:50
En zo gaat weer een prima stukje software langzaam ten onder.

Discord werkte top voor ouwehoeren. Lekker makkelijk, nuttige functies, klaar. Niks meer aan doen zou je zeggen.

Maar er komt alleen maar troep bij waar niemand op zit te wachten. Het menu is al onbegrijpelijk lang, gevuld met spullen om meer omzet te genereren. Schoenmaker blijft bij je leest... maar dat mag vandaag de dag niet meer gelooft ik.
D4NG3R @Kaastosti21 juni 2023 09:06
Houd er rekening mee dat Discord al vanaf dag 1 verlieslijdend is, ze zoeken al jaren naar een manier om meer omzet te genereren. De gamestore kwam en ging weer, server boosting werd al snel een flink stuk goedkoper, vorig jaar kwamen daar server subscriptions bij, en nu ook een server store.

Voor servers met vrienden en kleinere community's zal dit waarschijnlijk weinig tot niks toevoegen. Voor grotere community's en content creators echter wel, zie zo ook mijn reactie toen server-subscriptions werden geintroduceerd. Als je community voor het grootste deel toch al op Discord zit, is het aanzienlijk prettiger om alles daar ook lekker te kunnen regelen zonder afhankelijk te moeten zijn van (thirdparty) bots.

Ik deel je mening dat functionaliteiten welke je zelf niet (wil) gebruikt in de weg kunnen zitten, maar hoe vaak zit je nu serieus in de server menu(s)? De nog altijd gebrekkige beheertools en het matige permissiesysteem vallen mij meer tegen.

Als je een vergelijkbaar alternatief wil of zoekt: Ik maak met steeds meer mensen gebruik van Guilded.

[Reactie gewijzigd door D4NG3R op 22 juli 2024 20:35]

nijntje82 @D4NG3R21 juni 2023 09:51
Is het niet gebruikelijk dat je op voorhand (voordat je een lening en dus bedrijf mag starten) een positieve (x jaren terugverdientijd) business case maakt met markt (doelgroep) onderzoek. Konden ze niet vanaf moment 1 advertenties verkopen (gebaseerd op de chatdata) en winst maken?

Het gebeurt volgens mij wel vaker tegenwoordig dat het de omgekeerde wereld is (ik denk een mooi voorbeeld is spotify); product lanceren en later kijken hoe je het winstgevend kan maken. Beetje omgekeerde wereld. Bij Spotify snap ik hem volledig, die wouden/willen de muziek industrie compleet veranderen. Maar bij een chatprogramma met voice/stream functie etc? Dat is geen revolutie.. wel een logische gecombineerd product (wat hem overigens aardig zwaar maakt om te draaien).

Voor Discord; succes met de business case rondkrijgen!

PS. wie zou er weer 'terug gaan' naar mIRC+Teamspeak+Twitch ;-)?
deknegt @nijntje8221 juni 2023 10:18
Konden ze niet vanaf moment 1 advertenties verkopen (gebaseerd op de chatdata) en winst maken?
De truc is een klantenbestand opbouwen in een goedekope/gratis omgeving, en wanneer men 'hooked' is de switch komt om advertenties en andere winstgevende features te implementeren.

Een beetje als drugs-dealer "The first high is free", mensen afhankelijk maken van een systeem en wanneer ze niet 1-2-3 meer kunnen/willen switchen kan je de geldpers aanzetten. Is waarschijnlijk vanaf dag 1 al het plan geweest, en zo hebben ze ook de investeerders kunnen paaien. (Als wij x users hebben, en y% koopt nitro (of ander meuk), dan maakt het platform winst en verdienen jullie een 5-8% return rate per jaar).

Zo was het in het begin gratis, met donatoropties voor gebruikers die hun steentje wilden bijdragen. Toen kwam er Discord Nitro, en toen kreeg je server-boosts (voor meer Emoji's, betere audio/voice bitrate, de 'e-peen', etc.), en sinds kort heb je "Super Reacts".

Nu is het vooral stapelen van dingen want 3e partijen willen een graantje meepikken, en geeft Discord ze een plek om (voor een deel van de inkomsten)
fire-breath @nijntje8221 juni 2023 10:44
Ik zou het niet 'teruggaan' willen noemen. Persoonlijk vind ik Discord deels een onwenselijk product.
Vroeger had je duidelijke forumstructuren zoals Enjin waarin je data eenvoudig kon terugvinden (mits goed opgezet). Discord gaat gelukkig wel weer een beetje de goede kant op qua forum. Echter is het too little too late. Mensen zijn niet meer gewend aan fora. Iets terugvinden op Discord is een crime.

Qua voicechat is de discordinterface echt wanstaltig. Ze hebben nog nooit gehoord van de uitspraak 'less is more'. De discordinterface is veel te flashy en vol met onnodige opsmuk.
Mijn guild maakt nog steeds, tot grote tevredenheid, gebruik van TeamSpeak.
We worden wel eens dinosauriërs genoemd. Maar who cares ... TS werkt goed voor ons.
Daarnaast is de ondersteuning voor meerdere kanaallagen veel beter in TS.
In Discord kun je maximaal 1 laag diep gaan. (categorie waar je een kanaal in hangt).
Dit maakt TeamSpeak overzichtelijker.

Anyways. /rant :P
Pepperoni @fire-breath21 juni 2023 11:17
Teamspeak is hands down beter voor hele grote groepen waar je een organisatie in wilt aanbrengen. Voor kleine groepen is het waarschijnlijk te archaïsch en beperkt om nut te hebben.
deknegt @Kaastosti21 juni 2023 09:33
Voor mij is de software bloat wel heel opvallend geworden omdat bij mij nu de app 2-3x per dag gewoon volledig crashed en zichzelf opnieuw opstart.

Ik en vrienden streamen wat vaker games met elkaar voor de fun tijdens het ouwehoeren. Maar Discord is dan gewoon echt een drama geworden qua stabiliteit. Dat ze er nog meer neven-features optimmeren gaat het platform er niet steviger op maken.

Ik denk dat het (een beetje zoals Reddit) een poging is om het platform winstgevend te maken. Dingen zoals Discord Nitro, server boosts, server subs, super reacts, game store, voegen uiteindelijk weinig toe qua functionaliteit.

Mijn groepje zijn onderhand aan het zoeken naar alternatieven. Maar het is lastig om na ~6 jaar over te stappen naar een platform waar anderen geen gebruik van maken. Dan krijg je weer zo'n tweedeling van je online sociale kring.

Een deel van de vriendenkring denkt er zelf over na om weer terug te gaan naar IRC :+

[Reactie gewijzigd door deknegt op 22 juli 2024 20:35]

Wolfos @Kaastosti21 juni 2023 09:20
De hele tech industrie lijkt wel wanhopig. Het ene bedrijf na het andere maakt hun producten slechter voor wat extra winst, en doen ze dat niet dan hypen ze wel twijfelachtige nieuwe technologie die nog lang niet klaar voor de markt is "maar in de toekomst word het heel mooi, let maar op. Nee dat kunnen we niet laten zien".
CyBeR @Wolfos21 juni 2023 09:52
Het gaat niet om "wat extra winst" maar meer om "überhaupt winst".

Bedrijven móeten winst maken om te kunnen blijven bestaan. En dat is lastig als je je product gratis aanbiedt.
keeskap @CyBeR21 juni 2023 13:12
Daarnaast hoe definieer je "'gratis"? Men betaalt op een bepaalde manier natuurlijk altijd voor een platform. Kost het geen geld dan wordt er door bedrijven meestal gewoon user data verzameld. De vraag is of je het dan nog free of charge kunt noemen?
ShadLink @Wolfos21 juni 2023 10:31
De tijd van gratis geld is voor techbedrijven helaas voorbij. Er worden amper nog grote investeringen gedaan, dus moeten de bedrijven op zichzelf gaan leven. En ja, dan krijg je zulke zaken.
Terrestrial @Wolfos21 juni 2023 11:13
Je hebt 100% gelijk. De tech industrie verlaagt zichzelf bijna om het ene na het andere ding uit te proberen en als het niet werkt weer snel te cancellen. En ik begrijp de aantrekkingskracht van Discord niet zo. Het is een webinterface op een IRC achtig systeem.
MrMonkE @Kaastosti21 juni 2023 08:52
IRC.
*mic drop*
Hippo @MrMonkE21 juni 2023 09:47
Inderdaad. Enige waar ik en mijn kameraden mee zitten is screensharing. Laatst nog een RTMP-server opgezet waar ik met OBS naartoe streamde, maar dan zit je dus met een delay van een paar seconden; niet echt ideaal voor films screensharen
Verwijderd @Hippo21 juni 2023 10:37
Ik heb ook een eigen RTMP server, latency is inderdaad tricky. Nog geen antwoord op gevonden maar waarschijnlijk zal een CDN wel goed werken. Of wellicht WebRTC. Gaat me alleen net iets te ver voor een klein clubje. Maar goed, zo was Twitch vroeger ook totdat Beam/Mixer om de hoek kwam kijken.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 20:35]

MrMonkE @Hippo21 juni 2023 11:01
WIj doen in IRC (Ik deed nooit mee en al 10 jaar niet gezien op ons kanaal) synchrowatch :)
Dan download je dezelfde release en sync je de tijd :)
youridv1 @MrMonkE21 juni 2023 12:08
Daar heb je niets aan als je je scherm wil delen tijdens het gamen. Bijvoorbeeld voor een party game als jackbox of als mensen gewoon met je mee willen kijken tijdens een story game ofzo.

Ik heb ook wel even gezocht naar een alternatief voor discord omdat het me een leuk hobbyprojectje leek en ik op die manier misschien wel 1080p60 aan de praat zou kunnen krijgen zonder te betalen voor nitro, maar geen enkele optie was het helemaal.
deknegt @Hippo21 juni 2023 11:04
Er is "Guilded", een Discord-kloon van de Roblox Corporation. Deze werkt heel degelijk, is (nu nog) gratis, en heeft 1080p support en hoge audio bitrate.

De groep(en) waar ik inzit zitten daar ook naar te kijken voor hetzelfde idee. Voice chat terwijl we films/series aan het kijken zijn, of als iemand een game aan het spelen is en anderen willen meekijken.
Cergorach @Kaastosti21 juni 2023 09:14
En zo gaat weer een prima stukje software langzaam ten onder.
Het is dit, verkopen aan een ander groot bedrijf (zoals MS voor $10B) of uiteindelijk failliet gaan...
Benjamin- @Kaastosti21 juni 2023 12:18
Inderdaad, dit slaat allemaal nergens op. Ik word wel een beetje moe van mensen die geld willen voor hun werk, mensen die vinden dat hun bedrijf winstgevend moeten zijn. Wat een onzin. Waarom kunnen we geen mooie dingen hebben die gewoon verlies draaien en dan kapot gaan omdat de boel failliet gaan.

Oke oke, dingen kunnen blijven bestaan als het geen geld oplevert, en dat kan hier ook prima. Gewoon overnemen door de overheid, en dan belastinggeld er in pompen.

Moet ik nog ergens /s plaatsen?

Ik gebruik Discord enorm veel, al voor vele jaren, nog nooit een cent aan uitgegeven, en mijn ervaring is over de jaren in het algemeen alleen maar verbeterd. Steeds meer functionaliteit die gratis beschikbaar wordt. Een platform die zowel vanuit gebruikers, maar zeker ook als server eigenaren, heel veel te bieden heeft, veel meer dan andere communicatiemiddelen.
Ik vind het een prachtig stuk software, zou ik aanpassingen willen? Tuurlijk. Zou ik alles gratis willen? Tuurlijk. Maar ik weet dat zij niet kunnen overleven op die manier.

Discord is wat mij betreft 1 van de allermooiste gratis stukken software, die ik in mijn hele leven heb gebruikt, en zolang ze de basis houden zoals die is, dus qua functionaliteit, geen advertenties in je scherm enz, dan vind ik het helemaal prima. Af en toe een popup om je bewust te maken van hun premium diensten, vind ik ook geen probleem.
Kaastosti @Benjamin-21 juni 2023 18:51
Ik zie dat je een punt probeert te maken, maar leg daarbij mij geen woorden in de mond. Thanks.

Het ging mij om alle nieuwe 'services' die men aanbiedt, die vrij weinig toevoegen aan de functie die de applicatie in eerste instantie geweldig vervuilde. Voice comm, streaming, top!

Gratis werkt niet om winstgevend te zijn. Ergens moet geld vandaan komen. Spreekt voor zich. De willekeur waarmee de nieuwe diensten worden gekozen... meh.
Benjamin- @Kaastosti21 juni 2023 19:44
Maar jij wilt geen andere functionaliteit, en eigenlijk geen wijzigingen, ook al betekent dit, dat ze verlies draaien en uiteindelijk ten onder gaan. Wat mis ik hier?
Kaastosti @Benjamin-21 juni 2023 20:03
Ze proberen, net als zovelen die hen zijn voorgegaan, zwarte cijfers te gaan draaien door functies toe te voegen die niet in lijn liggen met dat waar ze goed in zijn.

Ik gun ze echt een briljante ingeving die werkt, hoop dat dat hand in hand gaat met een schonere interface, maar vrees het ergste.

Geld vragen voor gebruik van Discord, zou dat kunnen werken? Of haakt iedereen dan alsnog af?
Benjamin- @Kaastosti21 juni 2023 20:18
Nee dat zou niet werken. Zelfs een klein bedrag zou er al voor zorgen dat heel veel mensen afhaken. En als die mensen afhaken, haken ook de mensen af die wel zouden willen betalen.

Ze moeten een manier vinden om voldoende geld binnen te halen, en dit soort platformen kunnen dat maar moeilijk, dus of ze moeten functionaliteit verwijderen, of ze moeten meer geld binnenhalen. Dit is waarom zulke diensten of heel simpel zijn, of massaal je data verkopen, of volproppen met advertenties, of onderdeeld zijn van dure pakketten die bijvoorbeeld professioneel worden afgenomen.

Zij kiezen voor een systeem waarbij het voor gratis gebruikers niet verandert, daarmee laten ze zien, dat ze heel goed begrijpen wat de doelgroep wel en niet oke vindt.
Verwijderd @Kaastosti21 juni 2023 16:19
7 jaar geleden zeiden ze al dat dit eraan zat te komen. Je had tijd zat om wat anders te vinden dus.
Accretion 21 juni 2023 08:48
En welk percentage neemt Discord van elke aankoop?
Balance @Accretion21 juni 2023 08:58
Server Subscriptions For Creators & Server Owners/Admins
Discord has a 90 / 10 split, meaning you will receive 90% of the money from each membership and Discord will keep 10%. Keep in mind, there are various fees that will impact your final payment amount.
Valt me mee moet ik zeggen, zeker tegen de 30% die (bizar genoeg) gebruikelijk op sommige andere platformen.
Oon @Balance21 juni 2023 09:07
Maar op andere platformen gaat het vaak om niet alleen het faciliteren van de financiële transactie, maar ook het aanbieden van een download/stream. Dat is toch wel heel wat anders vwb de kosten die er bij betrokken zijn.

Voor alleen dat stukje zit Discord weer echt absurd hoog, andere payment providers zitten rond de 0,5-1,5% met uitschieters tot zo'n 5%
Verwijderd @Oon21 juni 2023 09:19
de kosten van een eenmalige download zijn ook vrijwel verwaarloosbaar, zelf al zou dat een terrabyte zijn. Bij 10% transactie kosten kan dat echt al wel uit
youridv1 21 juni 2023 09:14
Semi offtopic: Prima dat discord probeert geld te verdienen, maar ik word er zo moe van dat ze iedere keer dat ze iets nieuws hebben, zoals bijvoorbeeld deze eenmalige aankopen of "discords verjaardag" of weer een nieuwe toevoeging aan nitro, er een full screen pop up in beeld komt met cringey "fellow kids" achtige marketing taal over hun nieuwe feature.
Laat me gewoon je programma gebruiken waarvoor ik het heb geinstalleerd. Zet een notification ergens rechts bovenin ofzo.
PCG2020 @youridv121 juni 2023 11:15
Of gewoon een optie in de instellingen om geen notificaties te ontvangen tenzij het gaat om een belangrijke update :?
lorddusk 21 juni 2023 09:21
Wanneer de functies er komen, is onduidelijk.
De Media channels, zoals ze het zelf noemen, zijn er sinds gisteren.
Net zoals de Tiered Templates.

De server shop is "coming soon".
Alleen zijn al deze opties alleen voor servers waarvan de eigenaar in de VS verblijft.
(zoals het ook letterlijk in de link staat die jullie hebben gepost)
toro 21 juni 2023 13:29
Tip:

Discord werkt ook in een browser ;)
Marco-Peters 21 juni 2023 09:21
Discord stuurt mij steeds mailtjes dat iemand op mijn account probeert in te loggen: prima dat ze het voorkomen, maar als ik Discord was. Dan zou ik een account dat al tig jaren niet meer gebruikt is, gewoon verwijderen.

Nu kan het zo zijn, dat er wordt getracht zo'n account te hacken. Dus ja dat is de enigste reden waarom ik onlangs nog van Discord hoorde.
Dark Angel 58 @Marco-Peters21 juni 2023 09:40
Discord stuurt mij steeds mailtjes dat iemand op mijn account probeert in te loggen: prima dat ze het voorkomen, maar als ik Discord was. Dan zou ik een account dat al tig jaren niet meer gebruikt is, gewoon verwijderen.

Nu kan het zo zijn, dat er wordt getracht zo'n account te hacken. Dus ja dat is de enigste reden waarom ik onlangs nog van Discord hoorde.
Je kunt je account ook zelf verwijderen.
https://support.discord.c...nently-delete-my-account-
dan krijg je mails van discord niet meer :')
youridv1 @Marco-Peters21 juni 2023 11:55
De strekking van het verhaal is dus dat je zit met een probleem, waar een hele makkelijke oplossing voor is, maar je bent gewoon te lui?
Er probeert iemand op het account in te loggen. Discord kan niet zien of jij dat bent en daar is het mailtje voor. Je account is dus per definitie helemaal niet inactief.
ik in de puberteit een discord account aangemaakt heb
Je doet nou net alsof dat heel lang geleden is voor je. Discord is 8 jaar oud. Je bent dus max 26.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 20:35]


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.