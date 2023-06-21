Renders tonen compacte ASUS Zenfone 10 met 5,9"-scherm

Er zijn renders online verschenen van de ASUS Zenfone 10. De fabrikant heeft de telefoon nog niet aangekondigd, maar zei al eerder dat het net als de Zenfone 9 zal gaan om een compacte smartphone met 5,9"-scherm en high-end soc.

Het ontwerp wijkt niet veel af van dat van de Zenfone 9, zo blijkt uit de renders die telecomjournalist Evan Blass, ook bekend als EvLeaks, online heeft gezet. De renders tonen de telefoon in onder meer rood en groen.

ASUS heeft zelf al gezegd dat het de telefoon volgende week zal presenteren. Ook zei het al dat het scherm een diagonaal zal hebben van 5,9" en daarmee sprak het een eerder gerucht tegen. De telefoon krijgt bovendien een Snapdragon 8 Gen 2-soc van Qualcomm, de nieuwste high-end soc van de Amerikaanse processorontwerper. Het is onbekend wanneer en tegen welke prijs de Zenfone 10 zal verschijnen.