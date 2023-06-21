Renders tonen compacte ASUS Zenfone 10 met 5,9"-scherm

Er zijn renders online verschenen van de ASUS Zenfone 10. De fabrikant heeft de telefoon nog niet aangekondigd, maar zei al eerder dat het net als de Zenfone 9 zal gaan om een compacte smartphone met 5,9"-scherm en high-end soc.

Het ontwerp wijkt niet veel af van dat van de Zenfone 9, zo blijkt uit de renders die telecomjournalist Evan Blass, ook bekend als EvLeaks, online heeft gezet. De renders tonen de telefoon in onder meer rood en groen.

ASUS heeft zelf al gezegd dat het de telefoon volgende week zal presenteren. Ook zei het al dat het scherm een diagonaal zal hebben van 5,9" en daarmee sprak het een eerder gerucht tegen. De telefoon krijgt bovendien een Snapdragon 8 Gen 2-soc van Qualcomm, de nieuwste high-end soc van de Amerikaanse processorontwerper. Het is onbekend wanneer en tegen welke prijs de Zenfone 10 zal verschijnen.

ASUS Zenfone 10. Bron: EvLeaksASUS Zenfone 10. Bron: EvLeaksASUS Zenfone 10. Bron: EvLeaks

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 21-06-2023 08:10 48

21-06-2023 • 08:10

48

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Reacties (48)

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Kiswum
21 juni 2023 08:51
Gelukkig heeft Asus de geruchten zelf ontkracht en wordt de Zenfone 10 weer uitgerust met een compact 5,9" scherm.

Het nadeel van de Zenfone 9 was vooral het updatebeleid en ook ik hoop dat dit een stuk meer wordt. Met de Samsung Galaxy S23 als directe concurrent, moet Asus echt een aantal dingen verbeteren om hun smartphone goed te kunnen verkopen.
  • De prijs moet omlaag zodat ze ver genoeg uit de buurt van Samsung kunnen blijven.
  • De gegarandeerde software ondersteuning moet echt van 2 naar 4-5 jaar.
  • De 2 camera's brengen niet dezelfde kwaliteit als de 3 camera's van Samsung, maar het komt wel in de buurt. Ik ben benieuwd of ze bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van Google's GCam camera, maar ingebouwd vanuit de fabriek.
Iets waarop ze nu voorop lopen tegenover de Samsung Galaxy:
  • De software (ZenUI) is echt gemaakt voor Tweakers. Je kunt het naar je hand zetten, zoals dit ook vaak op Chinese smartphones kan. Je kunt de telefoon ook zo kaal mogelijk houden. Voor elke wat wils dus.
  • Als de accu + cpu net zoveel verbruiken, dan zou het een smartphone kunnen worden die net wat langer op een accu mee kan, dan de Galaxy S23. Al moet ik zeggen dat de accu van de S23 al een flinke verbetering was tegenover de S22.
  • De hoofdtelefoon aansluiting blijft hopelijk behouden op de Zenfone 10. Ik zou niet weten voor welke Tweaker dit in de weg zou zitten. De telefoon blijft immers waterdicht.
Meer info en foto's van een Asus Zenfone 9 zijn te zien in mijn review op een ander kanaal.
FunkyBro @Kiswum21 juni 2023 10:20
Over dat laatste punt: op de launch pagina van de Zenfone 10 staan een aantal hints, waaronder een draadloze koptelefoon.. laten we vooral hopen dat die er voor de sier ligt.
tommyNL @FunkyBro21 juni 2023 11:41
Er is geen duidelijke foto maar met wat pixel peeping lijkt hij er te zitten. De Zenfone 9 heeft een klein lipje aan de bovenkant die iets naar de achterkant loopt waar de 3.5mm jack zit, Deze lijk ik ook te zien in de foto's bij de Zenfone 10. Dus ik doe een goede gok dat deze behouden is.
iqcgubon @tommyNL23 juni 2023 11:14
Ondertussen bevestigd via een nieuwe leak dat die er wel degelijk op zit _/-\o_
RRRobert @Kiswum21 juni 2023 11:59
Het nadeel van de Zenfone 9 was vooral het updatebeleid en ook ik hoop dat dit een stuk meer wordt.
Volgens mij is dit altijd al de achilleshiel van Asus geweest, op het gebied van smartphones? Vroeger viel dit nooit zo op, maar tegenwoordig is vier, vijf jaar ondersteuning wel steeds meer gewoon aan het worden.
Kiswum
@RRRobert21 juni 2023 12:22
Bij tablets was dit bij de Zenpad al slecht (nauwelijks 6 maanden software updates), maar de voorgangers: Asus Transformer reeks, lag dit helaas ook wel op een jaar.

Doordat fabrikanten de afgelopen tijd meer garanties bieden m.b.t. software updates, valt het de laatste jaren inderdaad wel veel meer op zoals je aangeeft. Helaas in negatieve zin.
RRRobert @Kiswum21 juni 2023 14:05
Ik heb thuis nog twee Asus Memo Pad 8 tablets liggen, die ik ooit voor de kinderen had aangeschaft, in de tijd dat ze te jong waren voor een eigen telefoon; die kwamen uit met Android 4.2 en hebben helemaal nooit een update ontvangen. Op een gegeven moment waren er steeds meer apps die 'Android 5 or above' vereisten, dus hield de lol van het gebruik wel op. Gelukkig waren de kinderen toen inmiddels op een leeftijd gekomen dat een eerste smartphone al wenselijk werd.
!mark @Kiswum21 juni 2023 12:13
Heel herkenbaar verhaal zo, was eerder dit jaar op zoek naar een wat compacter high-end toestel en oprecht even naar de Zenfone 9 gekeken, maar gezien ik zelf toch wel 4 jaar met een telefoon doe en Asus slechts 2 jaar wil beloven uiteindelijk deze weggestreept van de shortlist en voor een S23 gegaan. Aan de ene kant snap ik dat het voor een relatief klein merk als Asus lastiger is lange ondersteuning te bieden dan een merk als Samsung, maar op deze manier blijf je natuurlijk altijd een kleine speler gezien je product in mijn geval gewoon niet interessant is met deze korte ondersteuning.

Qua camera's zou Asus er ook goed te overwegen een telelens toe te voegen, ik merk zelf dat ik deze toch wel erg nuttig vind in veel situaties en zou nu al geen telefoon meer willen zonder. Maar verwacht het niet gezien ik slechts 2 camera's zie op de renders welke dan vrijwel zeker een normale en ultrwide gaan zijn.

[Reactie gewijzigd door !mark op 23 juli 2024 03:56]

TheVivaldi @Kiswum21 juni 2023 17:03
De ondersteuning moet inderdaad naar 4-5 jaar, al was het maar met 2 jaar upgrades en 3 jaar updates. Dan hoeven ze niet jarenlang te sleutelen aan upgrades, maar verlengen ze wel de levensduur van het apparaat voor de niet-tweakers.
Berlinetta @Kiswum21 juni 2023 20:08
Met mijn Samsung kan....

- Telefoongesprekken opnemen.
- Tegelijkertijd twee audio streams luisteren (YouTube en muziek, net zoals op de computer)
- Ik kan de muziek instellen doormiddel van de volume toetsen.
- Ik kan zoveel naar de hand zetten, kennelijk weten mensen niet zoveel over Samsung.

kan je nagaan als ik een S22 of S23 had.
NeverSettle 21 juni 2023 08:17
Als Zenfone langer ondersteund wordt (minimaal 3 of 4 jaar), dan is dit wel een interessante merk voor mij. Veel positieve verhalen gehoord van de voorgaande toestellen van ASUS.

[Reactie gewijzigd door NeverSettle op 23 juli 2024 03:56]

Pred @NeverSettle21 juni 2023 08:58
Ik heb de Zenfone 8 nu twee jaar in bezit. Ben er niet geheel tevreden over. Hoop (software) issues gehad. Hardware is wel goed, en vooral het formaat.
Jazco2nd
@Pred21 juni 2023 10:45
Klopt. Met enkele oudere ZenFone modellen heeft Asus geen loyaliteit gecreerd. Met de 6 en de 9 gelukkig wel. De 9 is echt een top toestel. Heel fijne software. Heel licht, dicht bij stock maar toch heleboel kleine verbeteringen.

Vrouwlief heeft de Pixel 4a en ik de ZenFone 9 dus kan goed vergelijken.

Ook handig als je graag het gevecht aan gaat met allerlei instanties: ZenFone 9 dialer heeft een knopje om een gesprek op te nemen. De tegenpartij neemt je sowieso op dus dit is erg handig.
Ruw ER @NeverSettle21 juni 2023 08:39
Had de 6. Ongelooflijk fijne telefoon, met stock android en een paar minimale handige aanpassingen. 1 mega nadeel: na 2 jaar geen support meer. Heeft mij er voor doen kiezen om niet weer een asus te kopen.
xtrme @Ruw ER21 juni 2023 09:16
wellicht om een verschil duidelijker te maken
moet er eigen op de doos komen te staan bij aankoop tot wanneer een telefoon OS updates krijgt en tot wanneer security updates

mijn Xiaomi 11 5g werd gereleased in April 2021 en exact 2 jaar later, 21 april 23, stopten de DEV builds, vanuit Xiaomi en dus ook Xiaomi.EU.

de stable builds (met security updates gaan nog een tijdje door tot miui15 ??), maar de telefoon krijgt in principe geen nieuwe functies meer, en dit is voor de gemiddelde persoon dikke prima, IMHO.
gelukkig is er, voor mij, wel een lineageOS 20 (A13), toen DEV er mee ophield.
dus mocht je een tweaker zijn waarvoor alternatieve ROM's geen probleem zijn
kijk dan eerst, voor het kopen van een nieuw toestel, of er waarschijnlijk ondersteuning komt voor het toestel bijv vanuit LineageOS of afgeleidde ROM's
in het geval van ASUS is dit redelijk aannemelijk en worden nu de toestelllen tot de ZenFone 8 al ondersteund
https://lineageosroms.com/asus/ (of eOS https://doc.e.foundation/devices)
en lijkt het ook het geval te worden voor Zenfone 9 (en glazenbol dus ook voor deze 10, gezien de chipset)

[Reactie gewijzigd door xtrme op 23 juli 2024 03:56]

JakkoFourEyes @NeverSettle21 juni 2023 09:01
Ik heb de 9 en ben er erg blij mee. Ligt heerlijk in de hand en de android ervaring is ook prettig.
Aangezien ik mijn vorige telefoon 2 jaar na het einde van support ook nog steeds gebruikte, ligt het updatebeleid van Asus mij niet zo heel dwars, hoewel ik het zeker beter had willen zien.

[Reactie gewijzigd door JakkoFourEyes op 23 juli 2024 03:56]

Djoetma @NeverSettle21 juni 2023 09:25
Mijn ervaring met Asus is al jaren met zo ongeveer al hun producten dat het prima werkt, zolang het werkt. Support door Asus is altijd een drama geweest, of het nu gaat om het oplossen van problemen, managen van reparaties of het updaten van software. Dan heb je reparaties die je apparaat verpesten en dat is dan jouw schuld of het was al zo, of ze stellen dat jij dit niet aangegeven hebt waarvoor ze (altijd Engelstalig) communiqué's aanhalen die overduidelijk intern verstuurt zijn en snappen ze zelf niet dat die van eigen collega's komt. Meegemaakt met notebooks en tablets. Telefoons lopen naar ik aanneem via Dynafix (weet niet zeker of dit zo is), maar dan ben je alsnog afhankelijk van hoe Asus de boel afhandelt. Vaak genoeg is dat het negeren van wat je aangeeft qua problemen en krijg je een apparaat terug met een hard-reset en that's it.

Ondanks dat het interne werk meestal wel ok was en inderdaad de software redelijk Vanilla (hoewel ik de wat dikkere versie van ZenUI Android-skin van Asus in het verleden ook gewoon erg goed vond met o.a. een heel fijne filemanager), hecht het bedrijf dus minder waarde aan service. Gevolg is dat ze goede reviews krijgen, maar voor mensen die afhankelijk zijn van wat aftersupport het toch blijft bij een eenmalige aankoop van dit Taiwanese merk.
Verwijderd 21 juni 2023 09:18
compact en 5,9"?

in wat voor wereld?
Jip99 @Verwijderd21 juni 2023 09:29
in een wereld waar bijna alles groter is dan 6.4inch.
Jazco2nd
@Jip9921 juni 2023 10:47
Zeg maar gerust alles..niet bijna alles. Sinds de Pixel 4a is er maar 1 andere compacte telefoon uitgekomen, de ZenFone 9 😅
jusch @Jazco2nd22 juni 2023 13:26
Vandaar dat steeds meer mensen naar een merk als Unihertz kijken, niet perfect maar wel klein.
Ik blijf toch het idee houden dat als er een iPhone 13 mini met android zou zijn, deze prima zou verkopen.
humpus @Verwijderd21 juni 2023 22:28
Geef gerust voorbeelden van high end toestellen die kleiner zijn in releasejaar 2023.

Ik ben zelf ook voor een pixel 5 gegaan omdat ik alle recente toestellen te groot vindt, maar helaas zijn er bijna geen kleine flagships te vinden in 2023.

[Reactie gewijzigd door humpus op 23 juli 2024 03:56]

OnderDeMotorkap 21 juni 2023 08:47
Klein formaat juich ik toe! Maar ik zie liever een zuinige mid-range soc dan een high-end variant. Voor zaken als browsen, appen, youtube en bijvoorbeeld foto’s heb je geen high-end soc nodig. Hiermee gaat de batterij langer mee en heb je geen heethoofd van een toestel. Ik ben dus vooral benieuwd hoe de batterijduur gaat uitpakken door het kleine formaat i.c.m. (te) snelle soc.
Guus... @OnderDeMotorkap21 juni 2023 09:44
High end soc's zijn over het algemeen zuiniger.
Tjark 21 juni 2023 08:15
Zou een mooie vervanger van m'n Xz2 compact zijn, maar ook Asus heeft niet zo'n denderend updatebeleid.
Jazco2nd
@Tjark21 juni 2023 09:50
Een gerucht gaat dat in een Asus video over de ZenFone 10 het update beleid naar 4 major Android versies gaat.

Zelf heb ik dat liever niet. Doe mij maar 5 jaar security updates. Ik zie al heel lang geen verbeteringen met major Android updates. Eerder wordt een hype gevolgd (grote Teletubbies rondingen) of wordt iets juist minder makkelijk gemaakt (Pixels hebben bijvoorbeeld geen toggle meer om Wifi snel aan/uit te zetten, dat zit nu verstopt onder een internet toggle. ZenFone 9 heeft gelukkig beide).
Kiswum
@Jazco2nd21 juni 2023 10:02
Ik snap wel dat je liever 5 jaar patches hebt, dan 4 Android upgrades. Het kan echter wel betekenen dat je 4-6 jaar beveiligingsupdates krijgt (maar ik verwacht dat ook niet).

In de praktijk zal de Zenfone 10 deze zomer uitkomen met: Android 12. Eind 2023 komt dan een upgrade naar Android 13. Dat is de eerste Android upgrade en heb je er nog 3 te gaan.
Als je dit doorzet dan heb je 3 jaar later de laatste upgrade. Eind 2026 en wellicht nog enkele patches tot medio 2027. Dit zou dan neerkomen op 4,5 jaar updates vanaf de release.
Jazco2nd
@Kiswum21 juni 2023 10:42
Huh neejoh, hij komt uit met Android 13.
De ZenFone 9 kwam uit met Android 12 en heeft allang de update naar 13 gehad.

FCC device approval toont ook aan dat het goedgekeurde device gewoon versie 13 heeft.
Kiswum
@Jazco2nd21 juni 2023 11:08
Oops ik zat een nummer te laag.
Hij zal inderdaad uitkomen met Android 13, maar nog niet met Android 14 die zal in het najaar naar deze smartphones worden gestuurd.

Voor de Zenfone 9, zal Android 14 de allerlaatste Androidversie zijn.
Jazco2nd
@Kiswum21 juni 2023 11:10
Yup dacht ik al :)
Ik hoop dat 14 de laatste update is voor mijn ZenFone 9. Zolang de security updates maar doorgaan.

De ZenFone 8 heeft dit jaar ook security updates gehad.. dus dat is een goed teken voor de ZenFone 9 denk ik.
RaJitsu @Jazco2nd21 juni 2023 10:14
Eens. Android-updates zijn overschat. Bovendien hebben veel merken de nieuwe features al via hun eigen skin, maar nieuwe features worden sowieso amper toegevoegd. Niet als het gaat om zaken die daadwerkelijk een invloed hebben op je gebruikservaring. Sowieso jammer dat veel niet-techy gebruikers nog altijd niet bekend zijn met wat een launcher kan doen voor het opfrissen van de gebruikservaring van je jaren-oude telefoon die nog wel gewoon snel zat is.
Sinester 21 juni 2023 08:18
Mooie telefoon met misschien iets te grootte bezels, hoewel ik dat niet echt een dealbreaker vind

Bij de aanschaf van me vorige telefoon deze heel erg overwogen, maar de batterij duur en de korte updates hebben me er toch van afgezien

[Reactie gewijzigd door Sinester op 23 juli 2024 03:56]

Freespeech 21 juni 2023 08:24
Dit wordt mijn volgende telefoon. Heb nu nog een Zenfone 8 en die bevalt echt uitstekend in combinatie met e/OS (geen Google).

Geweldige camera, prima accuduur (wel met custom rom) en het aller belangrijkste: een normaal hanteerbaar formaat.
Jazco2nd
@Freespeech21 juni 2023 10:46
Werken je bank apps nog gewoon?
En dingen als DigiD?
Freespeech @Jazco2nd21 juni 2023 12:54
DigiD etc, werken prima out of the box.
ING bankieren werkte ook out of the Box. Voor Regiobank moest ik gek genoeg Magisk installeren om het om de tuin te leiden. Nu werkt het prima.
Jip99 21 juni 2023 08:26
Als Asus deze telefoon 3 of meer jaar OS updates mee geeft dan koop ik hm graag, de zenfone 9 had maar 2 jaar en in deze tijd is dat echt not done, en daarom overgeslagen.

[Reactie gewijzigd door Jip99 op 23 juli 2024 03:56]

Casejunky 21 juni 2023 08:55
Bij het woord compact heb ik toch een heel ander beeld dan een bijna 6 inch groot scherm als ik eerlijk ben...

Dan denk ik toch eerder aan een telefoon met max een 5inch scherm, met bij voorkeur een wat dikkere batterij.
Stonehawk @Casejunky21 juni 2023 09:07
Grappige is wel dat deze 5,9 inch maar een paar mm groter is dan de 5 inch telefoons van 8+ jaar geleden.
Casejunky @Stonehawk21 juni 2023 11:15
grappige is, is dat dus helemaal niet waar is.

Het moment dat men de 5inch schermen in gebruik ging nemen was ook het moment dat er smartphones kwamen zonder fysieke knoppen. De nexus S 4g is een telefoon van 2010 (ok een 4 inch scherm toen nog), een telefoon met nog een fysieke bar aan de onderkant. Deze telefoon is 13 jaar oud en ruim 2 cm minder hoog en bijna een cm minder breed dan de zenfone 9.

De rede dat ik deze telefoon gebruik als voorbeeld is omdat deze telefoon namelijk dezelfde grote bevat als een gemiddelde 5 inch telefoon. En dan is 2cm op de totale hoogte toch nog een fors verschil.
Stonehawk @Casejunky21 juni 2023 12:34
Hier ga je toch wel finaal de mist in met je statement "dat het helemaal niet waar is". Je gaat nu een vergelijking maken met een 4 inch tegen een 6 inch telefoon. Dat is dus een diagonaal verschil van meer dan 5 cm. Dan is die 2cm in hoogte en bijna 1 cm in de breedte niet zo gek.

1 Inch ≈ 2,5 cm -> (2,5)^2 = 6,25 cm^2
6,25 - 1^2 = 5,25
√(5,25) ≈ 2,3 cm

Dat maakt jouw voorbeeld dus totaal ongeschikt om te gebruiken in dit argument aangezien die dus eigenlijk minimaal 1 cm minder breed en minmaal 2,3 cm minder lang zou moeten zijn.

Kijk ook even naar bijvoorbeeld samsung galaxy S6 of S7 die zijn 3 tot 4 mm minder lang, maar wel breder. Of de Iphone SE uit 2020 die is wel bijna 8 mm minder lang, maar die heeft dan ook een scherm van 4,7 Inch.

Deze bezels waren gewoon nog veel groter, omdat ze de camera en luidsprekers er gewoon nog in hadden zitten.
!mark @Stonehawk21 juni 2023 12:43
Dat komt dan ook vooral omdat telefoons 8+ jaar geleden allemaal een aspectratio van 16:9 hadden terwijl we tegenwoordig standaard op 19.5:9 of 20:9 zitten. Wiskundig gezien is het nu eenmaal zo dat hoe 'minder vierkant' een vlak wordt hoe kleiner de totale oppervlakte wordt t.o.v. het diagonaal.

Een ouder 5.6" scherm met 16:9 verhouding heeft met 86.5cm^2 een groter oppervlak dan het 5.9" scherm in de Zenfone met 84cm^2 bijv.

Neemt niet weg dat er ook qua reductie van bezels een hoop veranderd is hoor :)

[Reactie gewijzigd door !mark op 23 juli 2024 03:56]

zkhmcknol 21 juni 2023 09:10
Een welkome krachtpatser met klein formaat. Die grote telefoons hoeven van mij niet zo. Is lastig om een snelle soc te vinden in een handzaam formaat, laat staan een telefoon onder de 6" scherm diagonaal.

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