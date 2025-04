ASUS introduceert compacte Zenfone 10-smartphone met 144Hz-scherm van 5,9 inch

ASUS introduceert zijn Zenfone 10-telefoon. Deze smartphone krijgt een 5,9"-scherm met een 144Hz-refreshrate. De Zenfone 10 komt per direct beschikbaar. De adviesprijs bedraagt 799 euro voor een variant met 8GB geheugen en 128GB opslag.

ASUS voorziet de Zenfone 10 van een Snapdragon 8 Gen 2-soc van Qualcomm. Het apparaat beschikt daarnaast over maximaal 16GB Lpddr5x-geheugen en tot 512GB UFS 4.0-opslag. Het scherm is volgens de fabrikant relatief compact met een diagonaal van 5,9 inch en een refreshrate van 144Hz. De fabrikant claimt dat het scherm de volledige sRGB- en DCI-P3-kleurruimtes kan weergeven.

Aan de achterkant van het toestel zitten twee camera's. De primaire sensor heeft een 50-megapixelresolutie met zowel optische als elektronische beeldstabilisatie voor bijvoorbeeld video-opnames. ASUS claimt dat deze beeldstabilisatie verbeterd is ten opzichte van de Zenfone 9. De tweede camera heeft een groothoeklens en een resolutie van 13 megapixel. De frontcamera zit op zijn beurt verwerkt in een gat in het scherm en heeft een 32-megapixelresolutie, waar de voorgaande Zenfone 9 een selfiecamera van 12 megapixel had.

De Zenfone 10 beschikt verder over een 4300mAh-accu. Deze kan bedraad worden opgeladen met 30W. De telefoon ondersteunt ditmaal draadloos opladen met een maximaal vermogen van 15W. Het toestel heeft ook een 3,5mm-jack voor koptelefoons. De telefoon heeft daarnaast een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid.

De ASUS Zenfone 10 komt op 29 juni uit in de Benelux. De telefoon komt beschikbaar vanaf 799 euro voor een variant met 8GB geheugen en 128GB opslag. Een model met 12GB geheugen en 256GB opslag kost 849 euro. Het duurste model krijgt 16GB geheugen en 512GB opslag voor 929 euro.