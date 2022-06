ASUS introduceert Zenfone 8 Flip met klapcamera en compacte Zenfone 8

ASUS kondigt zijn Zenfone 8-serie smartphones aan. Het bedrijf introduceert een compacte Zenfone 8 en een grotere Zenfone 8 Flip met een camera-eiland dat omklapt. De telefoons krijgen beide een Snapdragon 888-soc van Qualcomm.

ASUS toont onder andere de Zenfone 8, die beschikt over een 5,9"-amoledscherm met een resolutie van 2400x1080 pixels en een maximale verversingssnelheid van 120Hz. Het toestel krijgt ook een vingerafdrukscanner onder het scherm. De smartphone is relatief compact, met afmetingen van 148x68,5mm en een gewicht van 169 gram. De Zenfone 8 heeft een IP68-rating voor water- en stofbestendigheid.

De fabrikant voorziet het toestel van een Snapdragon 888-soc van Qualcomm, die wordt gemaakt op Samsungs 5nm-procedé en beschikt over een geïntegreerd 5G-modem. De chip heeft een enkele Cortex-X1-core op 2,84GHz, drie A78-kernen op 2,42GHz, en vier meer energiezuinige Cortex-A55-cores die draaien op 1,80GHz. ASUS brengt varianten uit met 6GB, 8GB of 16GB geheugen, en 128GB of 256GB opslag. De 4000mAh-accu ondersteunt snelladen op 30W. De telefoon heeft verder een 3,5mm-jack voor audio en stereospeakers, zo meldt de fabrikant.

Verder beschikt de Zenfone 8 over een camera-eiland met primaire 64-megapixelcamera en een 12-megapixelsensor met ultragroothoeklens. De selfiecamera zit verwerkt in een gat in het scherm en krijgt een resolutie van 12 megapixel. De Zenfone 8 krijgt volgens ASUS een adviesprijs vanaf 599 euro, voor een variant met 6GB geheugen en 128GB opslag.

De ASUS Zenfone 8. Afbeeldingen via ASUS

ASUS introduceert ook zijn Zenfone 8 Flip. Dat is een groter toestel met een 6,67"-amoleddisplay en een lagere verversingssnelheid van 90Hz. De accu is wel groter, met een capaciteit van 5000mAh. Ook kan het camera-eiland met drie sensoren 'omklappen' naar de voorkant van het toestel, zodat alle camera's ook gebruikt kunnen worden voor selfies.

Verder is de gebruikte Qualcomm Snapdragon 888-soc hetzelfde. ASUS levert de Zenfone 8 Flip met maximaal 8GB geheugen en 256GB opslag. Een 3,5mm-jack en een IP-rating voor water- en stofbestendigheid ontbreken. De Zenfone 8 Flip krijgt een adviesprijs vanaf 799 euro, voor een variant met 8GB geheugen en 128GB opslag.

Het is nog niet bekend of de Zenfone 8 en Zenfone 8 Flip officieel beschikbaar komen in Nederland. ASUS verloor in 2019 een rechtszaak met Philips, waarna het bedrijf al zijn smartphones van de Nederlandse markt moest halen. Sindsdien zijn de toestellen van ASUS dan ook niet officieel verkrijgbaar bij Nederlandse winkels.

De ASUS Zenfone 8 Flip. Afbeeldingen via ASUS