Asus kondigt Zenfone 7-telefoons volgende week aan

Asus zal zijn Zenfone 7-telefoons volgende week aankondigen tijdens een livestream op YouTube. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. De telefoons zullen niet verschijnen in Nederland, omdat Asus zich heeft teruggetrokken van de Nederlandse markt.

Asus heeft een digitaal evenement gepland voor 26 augustus om acht uur 's ochtends Nederlandse tijd, blijkt uit de YouTube-livestream. De fabrikant heeft het over 'Zenfone 7 series', waarbij duidelijk is dat het gaat over meerdere modellen in dezelfde lijn.

Qualcomm zei al eerder dat er een Zenfone 7 komt met Snapdragon 865. MySmartPrice heeft bovendien een keuring gespot, waarin staat dat de Zenfone 7 5g heeft en beschikt over een 5000mAh-accu die opgeladen kan worden met 30W. De Zenfone 6 heeft ook een 5000mAh-accu, maar die laadt op met 18W.

Asus heeft zijn smartphones vorig jaar van de Nederlandse markt gehaald, nadat de fabrikant een rechtszaak verloor van Philips. Daardoor mag Asus geen telefoons in Nederland verkopen met hsupa, uploaden via 3g. Alle smartphones hebben die techniek aan boord. Sindsdien zijn er geen modellen van Asus meer verschenen in Nederland.