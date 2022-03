Epic: Apple dreigt onze dev-accounts te beëindigen en dat treft de Unreal Engine

Epic Games probeert via de rechter te voorkomen dat Apple op 28 augustus zijn ontwikkelaarsaccounts beëindigt. Volgens Epic lijdt het bedrijf hierdoor onherstelbare schade en wordt ook de Unreal Engine getroffen door de tegenactie.

Epic meldt dat Apple het bedrijf ingelicht heeft dat zijn ontwikkelaarsaccounts op 28 augustus geschrapt zullen worden en dat Epic daardoor geen toegang meer heeft tot de ontwikkeltools voor iOS en macOS. Epic Games probeert deze, in zijn woorden, 'vergelding' te voorkomen via een gang naar de rechter.

Daarbij betoogt het gamebedrijf dat het onherstelbare schade zal oplopen door de maatregel. "Apple neemt geen genoegen met het simpelweg verwijderen van Fortnite uit de App Store en valt Epics gehele bedrijf aan op gebieden die er niets mee te maken hebben", stelt Epic in het voorstel voor een voorlopige voorziening. "Als de Unreal Engine niet langer Apple-platformen ondersteunt, worden softwareontwikkelaars gedwongen alternatieven te gebruiken."

Volgens Epic zal de schade voor de bedrijfsvoering, zijn reputatie en zijn vertrouwen bij klanten onmeetbaar en onherstelbaar zijn. Een voorlopige voorziening door de rechter die Apples maatregel met spoed blokkeert zou dan ook nodig zijn om te voorkomen dat 'Apple Epic verdrukt voordat de zaak ooit tot een oordeel komt'.

Daarmee verwijst Epic Games naar de initiële zaak die de aanleiding voor het conflict vormt. Het bedrijf voorzag Fortnite vorige week van een eigen betaalsysteem voor in-app-betalingen om Apples verplichte mechanisme hiervoor te omzeilen. Omdat Epic hiermee de algemene voorwaarden van de App Store overtrad, verwijderde Apple Fortnite uit zijn softwarewinkel. Epic claimt dat Apple een monopoliepositie heeft bij de App Store, die het bedrijf misbruikt om concurrentie te belemmeren en een 'exorbitante' app-belasting van 30 procent op omzet uit in-app-betalingen te innen.

Volgens Apple moet Epic zich gewoon aan de voorwaarden houden waarmee het akkoord is gegaan, en is er geen reden om voor het gamebedrijf een uitzondering te maken. In een verklaring die het bedrijf aan The Verge stuurde, meldt Apple dat het Epic graag als deel van het Apple Developer Program behoudt en dat Epic het probleem dat het voor zichzelf geschapen heeft eenvoudig kan verhelpen door Fortnite weer in lijn met de voorwaarden te brengen. "We maken geen uitzondering voor Epic omdat we denken dat het niet juist is om hun zakelijke doeleinden voorrang te geven boven de richtlijnen die onze klanten beschermen."

Epic haalt nu verder aan dat Apple-ceo Tim Cook twee weken geleden nog tegen het Amerikaanse Congress verklaard heeft dat Apple niet aan vergelding doet tegen ontwikkelaars die hun frustratie over de App Store uiten. "Apple doet nu precies dat", aldus Epic.