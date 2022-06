Rechter wijst Apples eis om schadevergoeding in zaak tegen Fortnite-maker af

Een Amerikaanse federale rechter heeft een aantal tegenvorderingen van Apple in een rechtszaak tegen Epic Games afgewezen. Apple wilde een schadevergoeding omdat Epic een eigen betaalsysteem in Fortnite inbouwde. De rechter gaat daar niet in mee.

Volgens Apple heeft de Fortnite-maker door het inbouwen van het eigen betaalsysteem geld in zijn bezit dat toebehoort aan Apple. De rechter stelt dat dit niet klopt en dat Apple alleen recht zou hebben op dertig procent van dat bedrag en dat juist dit percentage ter discussie staat. Apple beschuldigde Epic ervan opzettelijk te hebben gehandeld met financieel gewin als doel. Volgens de rechter is daar geen wettelijk bewijs voor en de eis om een schadevergoeding is afgewezen, schrijft Courthouse News.

De uitspraak is in het voordeel van Epic Games, maar de zaak is nog niet afgerond. Apple heeft Epic ook aangeklaagd wegens contractbreuk en dat is nog in behandeling. Apple klaagde Epic Games in september aan, als reactie op de rechtszaak die de Fortnite-maker eerder tegen Apple begon.

De strijd tussen Epic en Apple gaat over het afdragen van inkomsten uit Fortnite. In augustus voegde Epic een eigen betaalsysteem toe aan Fortnite, om de afdracht van dertig procent aan Apple te omzeilen. Apple verwijderde vervolgens Fortnite uit de App Store. Epic voegde overigens ook een eigen betaalsysteem toe aan de Android-versie, die daarna door Google uit de Play Store werd verwijderd.

Epic Games heeft Apple en Google vervolgens aangeklaagd. De Fortnite-maker beschuldigt de partijen van het misbruiken van hun monopolieposities. De zaak tussen Apple en Epic wordt in juli volgend jaar behandeld.

In augustus bepaalde de rechter met een voorlopige uitspraak dat Apple Fortnite mag weren uit de App Store. De iPhone-maker mag echter niet de toegang blokkeren tot ontwikkelaccounts, omdat de gevolgen voor derden die de Unreal Engine gebruiken voor iOS-apps, te groot zouden zijn.