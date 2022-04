Google verlaagt Play Store-afdracht over eerste miljoen dollar naar 15 procent

Kleine ontwikkelaars hoeven vanaf 1 juli nog maar vijftien procent van hun Google Play Store-omzet af te dragen aan Google. Nu is dat nog dertig procent. Google claimt dat 99 procent van alle ontwikkelaars als 'kleine ontwikkelaar' worden gezien.

Vanaf 1 juli vraagt Google nog maar 15 procent over de eerste 1 miljoen dollar die een ontwikkelaar via de Play Store verdient. Het gaat om digitale goederen of diensten die via de Play Store worden verkocht. Alle ontwikkelaars gaan er dus vanaf 1 juli op vooruit. De afdracht boven die eerste miljoen dollar blijft met 30 procent ongewijzigd. Google zegt met het nieuwe beleid ontwikkelaars te helpen groeien.

Eerder claimde een Zuid-Koreaans persbureau al dat Google de afdracht zou verlagen. Google zou hierbij onder druk zijn gezet door de Zuid-Koreaanse regering. Waarom Google besloot het nieuwe beleid wereldwijd in te stellen in plaats voor alleen Zuid-Koreaanse ontwikkelaars, is niet duidelijk.

Google volgt met het nieuwe beleid Apple. Appontwikkelaars die via de App Store minder dan een miljoen dollar per jaar verdienen, dragen sinds 1 januari nog maar 15 procent af aan Apple. Het verschil is dat ontwikkelaars die jaarlijks meer dan een miljoen dollar bij Apple verdienen, over de gehele omzet 30 procent moeten afdragen. Appontwikkelaars die in beide appwinkels dus meer dan een miljoen dollar omzet hebben, 'winnen' bij Googles appwinkel 150.000 dollar.