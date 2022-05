Google stopt met Play Movies-app op smart-tv's en verwijst door naar YouTube

De Google Play-app voor films is vanaf half juni niet meer te gebruiken op smart-tv's. Google waarschuwt dat bezitters van een televisie van Samsung, LG, Vizio en Roku vanaf dan van de YouTube-app gebruik moeten maken om films te kopen en te huren.

Google waarschuwt gebruikers in een mail en via een blogpost dat het stopt met ondersteuning voor de apps. Dat gebeurt per 15 juni van dit jaar. De ondersteuning van de Play Movies-app stopt dan voor Samsung-, LG-, Vizio- en Roku-smart-tv's. In die apps zelf verschijnt ook een waarschuwing.

De apps zijn vanaf die datum niet meer te gebruiken. Gebruikers die een film willen kopen of huren, kunnen dat vanaf dan in de YouTube-app doen. Films die in het verleden zijn gekocht, kunnen via YouTube worden bekeken, zegt Google. Ook blijft het mogelijk films aan te schaffen via Play-credits en films die via Family Library zijn gekocht, blijven ook beschikbaar via de YouTube-app. Nieuwe aankopen via YouTube kunnen echter niet via Family Sharing worden gedeeld, waarschuwt het bedrijf.

Ook is de Watchlist niet langer beschikbaar op YouTube. Google zegt dat gebruikers als alternatief een Playlist kunnen maken, maar er is geen methode om de Play Watchlist om te zetten in een YouTube Playlist. Amerikaanse gebruikers lijken een promocode te krijgen als compensatie voor de aanschaf van een film, maar in de e-mail naar Nederlandse gebruikers staat dat niet.