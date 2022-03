Tv-platform Roku maakt dit jaar hardware beschikbaar op Duitse markt

Fabrikant Roku gaat later dit jaar zijn mediaspelers aanbieden op de Duitse markt. Het is na het Verenigd Koninkrijk de tweede Europese markt die het platform aanboort. Tot nu toe is Roku vooral erg populair in de Verenigde Staten.

Roku maakte maandag bekend zijn mediaspelers naar de Duitse markt te brengen. Roku hoopt daarmee in te kunnen spelen op het feit dat streamen steeds populairder wordt. In een gesprek met Reuters liet Roku-topman Arthur van Rest weten dat 'er steeds meer gestreamd wordt en dat deze trend in een stroomversnelling is geraakt door de pandemie'.

De eerste stap op de Europese markt werd gezet in het Verenigd Koninkrijk, waar Roku werd geïntroduceerd via de televisies van fabrikant Hisense. Een select aantal televisies van Hisense worden sinds de samenwerking geleverd met het smart-tv-platform om te kunnen streamen. In Duitsland kiest Roku voor een andere introductie van zijn dienst en maakt daar zijn eigen mediaspelers beschikbaar.

De mediaspelers en software van Roku bieden toegang tot verschillende streamingkanalen. Denk hierbij aan YouTube, Netflix en Spotify. De spelers van Roku concurreren daarmee met de Chromecast van Google en de Amazon Fire TV stick die al in Duitsland worden verkocht.

Het platform heeft nog geen prijzen in euro's bekendgemaakt voor de mediaspelers in Duitsland. In het VK kost de mediaspeler 30 pond, wat omgerekend ongeveer 35 euro is. Roku heeft niet bekendgemaakt of de mediaspelers ook naar andere Europese landen komen.