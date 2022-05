Roku brengt ontwikkelaarskit uit voor games en smarthometoepassingen

Roku gaat een ontwikkelaarskit uitbrengen voor het experimenteren met de Roku voor onder meer games en smarthometoepassingen. Met de IDK kunnen gebruikers hun streamingapparaten personaliseren voor eigen gebruik en eigen code inladen voor experimentele programma's.

De Independent Developer Kit staat los van de software development kit, of SDK die Roku gebruikt voor commerciële toepassingen. De tool is bedoeld voor hobbyisten die willen experimenteren met hun eigen Roku-apparaten. De IDK stelt ze in staat om 'applicaties te maken in hun favoriete programmeertaal' en die in hun Roku te laden, schrijft het bedrijf in een blogpost.

Roku hoopt dat er bijvoorbeeld applicaties ontwikkeld worden voor smarthometoepassingen en voor games. Zo geeft het bedrijf het voorbeeld van een app voor de Roku die JavaScript gebruikt om data uit verschillende bronnen te halen en de tv om te toveren tot een monitor met informatie over nieuws, weer, afspraken en verkeersdrukte. Ook noemen de ontwikkelaars een app die de Roku-afstandsbediening gebruikt voor interactieve games.

De IDK draait op Linux en ondersteunt C/C++ als programmeertaal, maar met een interpreter die embed kan worden, kunnen ook andere talen gebruikt worden met de applicatie. Een dergelijke interpreter wordt niet standaard geleverd met de IDK. De IDK is volledig community-gedreven, en wordt niet verder ontwikkeld door Roku zelf. Alles loopt via een toegewijd forum voor ontwikkelaars. De IDK werkt op elk Roku-apparaat dat Roku OS 10.5 of hoger ondersteunt, met uitzondering van Roku TV, Roku Streambar, en dus oudere apparaten.

Naast de IDK heeft Roku een beta channel-feature ontwikkeld waar ontwikkelaars hun applicaties kunnen testen in een gesloten omgeving voor deze te publiceren in een appstore. Elk bètakanaal blijft 120 dagen online voor testen. Roku gaat ontwikkelde apps niet certificeren en uitbrengen via de Roku Channel Store. De apps die ontwikkeld worden met de IDK zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik, schrijft Roku in de faq.