'Socialemediabedrijven misten 10 miljard dollar omzet door antitracking Apple'

Door Apples in april ingevoerde maatregelen tegen het tracken van iOS-gebruikers hebben socialemediabedrijven naar schatting samen zo'n 10 miljard dollar aan advertentieomzet misgelopen. Bij Facebook en Snap was de invloed van de privacymaatregel het grootst.

Facebook, YouTube, Snap en Twitter hebben in de afgelopen twee kwartalen 9,85 miljard dollar aan omzet in moeten leveren omdat adverteerders minder hebben uitgegeven op de platforms. Dat becijfert advertentiebedrijf Lotatme in de Financial Times. Een andere advertentie-expert zegt dat dit waarschijnlijk een conservatieve schatting is.

Facebook heeft het meeste geld misgelopen, omdat het bedrijf verreweg het grootst is. De deskundige denkt dat het bedrijf in twee kwartalen 8,3 miljard dollar minder heeft verdiend door de maatregelen van Apple. Daarmee is de omzet 13,2 procent lager uitgevallen. Ook bij Snap zou de omzet met 13,2 procent gedaald zijn door de maatregelen. Snap is volledig afhankelijk van mobiele advertenties omdat er geen desktopversie is van Snapchat. Bij YouTube en Twitter is de omzetdaling met percentages rond 7,5 procent. Die twee halen ook veel inkomsten uit advertenties op pc's.

Apple bracht eind april iOS 14.5 uit met de App Tracking Transparency-functie. Sinds die versie moeten apps expliciete toestemming vragen aan gebruikers of ze hen mogen tracken voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties. De meeste gebruikers zouden dat weigeren. Adverteerders kunnen daardoor minder gericht adverteren bij iOS-gebruikers, waardoor ze meer advertenties zouden moeten kopen. Bedrijven investeren daardoor minder in advertenties gericht op iOS-gebruikers en kiezen ervoor om bijvoorbeeld advertenties ergens anders in te kopen.