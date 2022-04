Washington Post: iOS-apps omzeilen Apples trackingblokkade met fingerprinting

Onderzoekers van privacyorganisatie Lockdown hebben in samenwerking met de Washington Post ontdekt dat bepaalde iOS- en iPadOS-apps de gebruiker blijven volgen wanneer deze aangeeft niet gevolgd te willen worden. Hiervoor gebruiken de apps fingerprinting.

De onderzoekers van Lockdown analyseerden de uitgaande datastroom van de tien populairste apps uit de App Store, waaronder de game Subway Surfers. Daaruit zou blijken dat de meeste apps ook na het gebruiken van de 'don't track'-instelling nog steeds communiceren met servers van externe partijen en daarbij trackinginformatie doorspelen.

De hoeveelheid derden die apps benaderen zou daarbij niet kleiner worden. Wel zouden de apps iets minder vaak proberen om informatie te versturen. Die data omvat onder andere de naam van het toestel, het IP-adres, de beschikbare opslagruimte op een apparaat, het volumeniveau, de gekozen toegankelijkheidsopties en het percentage van de accu. In het geval van Subway Surfers werden er 29 gegevens over het toestel doorgespeeld en minstens drie andere apps deelden volgens de onderzoekers 'een aanzienlijke hoeveelheid' privacygevoelige informatie met reclamebureaus.

De privacyfunctie die met iOS en iPadOS 14.5 werd geïntroduceerd werkt volgens de onderzoekers niet. "We durven zelfs meer zeggen, deze optie geeft Apples klanten een vals gevoel van veiligheid", klinkt het. Volgens hen wordt er door de reclamebureaus aan ook fingerprinting gedaan. Dat is een traceertechniek waarbij men met behulp van verzamelde gegevens een profiel van iemand kan opmaken, de persoon in kwestie op het internet kan volgen en men deze gerichte advertenties kan versturen.

Apple introduceerde App Tracking Transparancy begin dit jaar met iOS 14.5. Hiermee moeten gebruikers voor iedere app toestemming geven om hun activiteiten te tracken, waarmee de ontwikkelaars gerichte advertenties kunnen tonen. Dit gebeurt via een pop-up, die wordt getoond wanneer de app voor het eerst wordt geopend. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen dat dit trackingverzoek standaard wordt geweigerd. Die optie is te vinden onder 'tracking' in de privacyinstellingen van iOS.