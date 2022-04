Apple vervangt kapotte installer van iTunes voor Windows

Een update van iTunes voor Windows maakte dat veel gebruikers die Windows in een andere taal dan Engels draaiden, de app niet langer konden openen. Apple heeft een nieuwe versie via de Microsoft Store en de eigen site vrijgegeven waarbij het probleem niet meer speelt.

Meerdere gebruikers merkten woensdag op het discussieplatform van Apple op dat ze iTunes voor Windows niet meer konden starten na een update. Ze kregen daarbij de melding '"iTunes cannot run because some of its required files are missing. Please reinstall itunes." De bug deed zich voor na een update naar iTunes version 12.12.06 en speelde zowel bij de versie die via de Microsoft Store werd gedistribueerd als via het losse .exe-bestand. De update verscheen tegelijk met de release van iOS 15.

Hoewel Apple het probleem niet bevestigde, ontdekten gebruikers al snel dat het probleem te omzeilen was door de taalinstellingen van Windows op Engels te zetten. Wie zijn taalinstelling op Spaans, Duits, Italiaans, Koreaans, Frans, Japans of Chinees had staan, kon de app niet openen en waarschijnlijk gold dit voor meer talen.

Apple heeft inmiddels de aangeboden versie op zijn eigen site en in de Microsoft Store vervangen door versie 12.11.4.15, waarbij het probleem niet zou spelen, constateert Neowin.