Sonos Roam-update moet energieverbruik in inactieve stand verminderen

De Sonos S2 13.3-update van de Roam-speaker heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot het energieverbruik van het apparaatje. Zo moet de accu van de Roam minder snel leegraken als de speaker op stand-by staat.

Naast aanpassingen die de accuduur moeten verbeteren in inactieve stand, zijn er volgens de release notes nog een aantal dingen gewijzigd in de update. Zo waarschuwt de Sonos-app nu via het tabblad Systeem wanneer de speaker is aangesloten op een oplader die niet genoeg vermogen levert om de accu op te laden. Volgens het bedrijf is dat voornamelijk het geval bij een standaard telefoonoplader van 5 watt. Bij een adapter vanaf 7,5 watt zal het apparaat volgens Sonos over het algemeen wel kunnen opladen.

Sonos Roam

Als de speaker in de slaapstand staat, is het volgens Sonos nu ook mogelijk om het apparaat aan te zetten met de afspeelknoppen. Voorheen was het enkel mogelijk om de Roam te laten ontwaken met de aan-/uitknoppen. Ten slotte wordt in de release notes genoemd dat twee Roam-speakers in stereopaar nu automatisch weer verbinding met elkaar kunnen maken als een van de twee plots kortstondig de verbinding kwijtraakt. De update kan volgens het bedrijf geïnstalleerd worden via de instellingen op de Sonos-app.

Dat de accu van de Roam snel leeg raakt terwijl de speaker in stand-by staat, was een veelgehoorde klacht van gebruikers. De algemene consensus was dat het apparaat na tien uur in inactieve stand al grotendeels leeg was. Volgens een medewerker lag dat aan het feit dat de speaker automatisch de stand-bystand verlaat wanneer de Sonos-app wordt geopend, wanneer er updates geïnstalleerd moeten worden of wanneer het apparaat diens verbinding met het netwerk moet verversen. Hoelang de accu nu gemiddeld door zou moeten kunnen in de stand-bystand, is niet bekend gemaakt.