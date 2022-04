'IKEA en Sonos werken aan schilderij met geïntegreerde speaker'

IKEA en Sonos werken samen aan een schilderij met een ingebouwde speaker. Dat meldt The Verge op basis van eigen bronnen. Sonos publiceerde eerder al een teaser op Instagram, waarin het de komst van een nieuwe speaker in samenwerking met IKEA bevestigde.

The Verge claimt dat het een vroege afbeelding van het schilderij met geïntegreerde speaker heeft gezien. Het speakerschilderij zou de codenaam Titan dragen. Er is verder nog weinig bekend over de werking van het product, schrijft The Verge. Er zijn begin april verschillende producten van IKEA en Sonos opgedoken bij de Amerikaanse FCC, waaronder een vermelding van een 'draadloos apparaat'.

Volgens The Verge zouden de twee bedrijven ook werken aan een geüpdatete versie van de Symfonisk-tafellamp met ingebouwde speaker. Recentelijk verscheen al een aanmelding van deze speaker bij de Amerikaanse FCC, schrijft The Verge. Het medium verwacht dat de nieuwe speakerlamp ongeveer dezelfde adviesprijs krijgt als de huidige Symfonisk, die IKEA verkoopt voor 179 euro. De slimme bookshelfspeaker van Sonos en IKEA, die ook als wandplank functioneert, zou voorlopig geen upgrade krijgen.

Sonos en IKEA lijken zelf ook de komst van nieuwe speakers te bevestigen. Sonos publiceerde eerder deze week enkele teasers op Instagram, schrijft ook Pocket-Lint. Sonos lijkt tegenover dat medium te bevestigen dat het bedrijf werkt aan nieuwe producten met IKEA. "De samenwerking tussen Sonos en IKEA is sterker dan ooit en we zijn enthousiast over de producten waar we samen aan werken. We kijken ernaar uit om meer te delen wanneer de tijd rijp is", meldt een woordvoerder aan Pocket-Lint.

IKEA en Sonos brachten hun eerste gezamenlijke producten in 2019 uit. De twee bedrijven hebben sindsdien geen nieuwe producten aangekondigd. Het is nog niet duidelijk wanneer IKEA en Sonos hun geüpgradede Symfonisk-tafellamp en vermeende schilderijspeaker aankondigen. Sonos brengt later deze maand een draagbare Sonos Roam-bluetoothspeaker uit, die 179 euro kost.