IKEA richt divisie voor smarthome op

IKEA heeft een 'Home smart'-bedrijfsonderdeel opgericht dat onderdeel is van zijn hoofdkantoor in Zweden. De oprichting markeert volgens het bedrijf een strategische beslissing om meer te investeren in smarthometechnologie.

IKEA is al sinds 2012 bezig met zijn 'Home smart'-platform voor domotica, maar tot nu toe vielen de smarthomeactiviteiten onder de 'Lighting & Home smart'-divisie. Het Zweedse bedrijf denkt dat zakelijke activiteiten rond huisautomatisering nu groot genoeg zijn voor een eigen divisie, waarmee IKEA Zweden nu elf bedrijfsonderdelen kent.

Volgens Peter van der Poel, manager van het overkoepelende bedrijf IKEA Range & Supply, heeft het bedrijf besloten flink te gaan investeren in zijn smarthomeplatform om de ontwikkeling in een stroomversnelling te brengen. Het bedrijf spreekt onder andere het streven uit om een grotere diversiteit van zijn producten 'smart' te maken.

IKEA heeft in de afgelopen jaren zijn smarthomeplatform uitgebreid van verlichting naar onder andere stekkerdozen, rolgordijnen en speakers. Voor deze laatste productcategorie werkt IKEA samen met Sonos.