Kunos werkt nog niet aan RTX-raytracing voor Assetto Corsa Competizione

De Italiaanse ontwikkelaar Kunos Simulazioni is nog niet bezig met RTX-raytracingondersteuning voor het raceprogramma Assetto Corsa Competizione. De racesim staat wel op Nvidia's lijst van titels die RTX-ondersteuning krijgen.

Kunos sluit niet uit dat de software uiteindelijk RTX-ondersteuning krijgt, maar voorlopig zal dat niet het geval zijn, blijkt uit een verklaring van een ontwikkelaar op het forum van Assetto Corsa Competizione. De prioriteit ligt volgens hem bij het verbeteren van alle aspecten van de racesim: "Als er na het afwerken van onze lange lijst prioriteiten voor het optimaliseren van de titel en het volwassen worden van de technologie, een full blown implementatie mogelijk is, willen we dat graag onderzoeken". Volgens de ontwikkelaar is er nu geen reden om ontwikkelresources en tijd te steken in een implementatie die voor lage framerates zorgt.

Met de mededeling wil hij een einde maken aan discussies die regelmatig op het forum verschijnen over de status van RTX-implementatie. Het officiële standpunt, zoals verwoord in de faq-vraag over RTX-ondersteuning, is dat Kunos 'met Epic Games en Nvidia samenwerkt aan integratie van nieuwe technologie in Assetto Corsa Competizione'.

Nvidia gebruikte de racesim vorig jaar als showcase voor zijn RTX-technologie en in screenshots en een video toonde het bedrijf reflecties, schaduwen en ambient occlusion-lichteffecten. De software staat op de lijst van programma's die RTX-ondersteuning krijgen en volgens Nvidia gaat Kunos 'op een latere datum' de Unreal Engine 4 upgraden voor raytracingondersteuning.