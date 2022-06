Assetto Corsa Competizione-update voegt Nvidia DLSS en AMD FSR toe aan pc-versie

505 Games heeft een nieuwe v1.8-update uitgebracht voor Assetto Corsa Competizione. De pc-versie van de simracinggame heeft onder andere ondersteuning gekregen voor DLSS- en FSR-supersamplingtechnieken van Nvidia en AMD.

In de volledige Steam-patchnotes is te zien dat 505 Games Assetto Corsa Competizione heeft overgezet naar Unreal Engine 4.26.2. DLSS-ondersteuning heeft toegevoegd voor RTX-videokaarten, en AMD FSR-support beschikbaar is voor 'alle videokaarten'. Beide functies zijn te gebruiken in de rendermodi voor VR en meerdere schermen. De game krijgt daarnaast betere, vijfde generatie temporal anti-aliasing, die betere aliasing en clarity moet bieden tegen 'matige prestatiekosten'.

Verder voegt de update een nieuwe auto toe als gratis dlc, de BMW M4 GT3. Deze auto komt beschikbaar als bonuscontent voor het 2021-seizoen. Het simracingspel krijgt daarnaast een 'Open Season'-sandboxmodus. Er worden verder verschillende features herzien, veranderingen doorgevoerd in de interface, en bugs opgelost. Ook de physics-engine is verbeterd; volgens 505 Games voert die engine nu 400 berekeningen per seconde uit. Dat moet onder andere zorgen voor meer accurate force feedback bij het gebruik van een racestuur. De v1.8-update is inmiddels beschikbaar voor alle spelers van de game.