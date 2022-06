Assetto Corsa Mobile voor iPhones en iPads kost 5 euro

505 Games heeft een mobiele versie van Assetto Corsa uitgebracht. Assetto Corsa Mobile is sinds dinsdag beschikbaar voor iPhones en iPads, en beschikt over 59 auto's en 9 circuits. Het spel kost vijf euro.

Bij Assetto Corsa Mobile kunnen spelers kiezen uit zes spelmodi. Het gaat om 'traditionele' categorieën als oefen-, race- en Time Attack-modi, maar ook om een Overtake- en Speed Camera-modus. Het spel bevat ook publieke leaderboards. Gebruikers kunnen kiezen of ze de auto met touchscreenknoppen willen besturen, door de telefoon of tablet te kantelen of de besturing te doen via een externe controller.

De game bevat verder 59 gelicentieerde auto's en circuits. Onder meer Abarth, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche en Toyota zijn in de mobiele game vertegenwoordigd. Brands Hatch, Laguna Seca en Imola zijn voorbeelden van circuits in de game.

PocketGamerLive speelde de game enkele weken geleden; het spel is volgens PocketGamer meer arcadeachtig dan de andere Assetto Corsa-games. Verder hoeven spelers in de touchscreenbesturing zelf geen gas te geven, maar kunnen ze alleen sturen en remmen. De game is ontwikkeld door Digital Tales met ondersteuning van Kunos Simulazioni.