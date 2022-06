Microsoft brengt geen opvolger losstaande Hyper-V Server 2019 uit

Microsoft gaat geen nieuwe versie van de gratis tool Hyper-V Server ontwikkelen. Er komt daarmee geen Hyper-V Server 2022-release, volgend op de release van Windows Server 2022. In plaats daarvan wordt beheerders aangeraden Azure Stack HCI te gebruiken.

Op Microsofts Tech Community-platform geeft Microsoft-projectmanager Elden Christensen aan dat er een 'strategische keuze' is gemaakt om Azure Stack HCI in te zetten als hypervisorplatform. Microsoft gaat daarom geen nieuwe versie van Hyper-V Server ontwikkelen, waardoor Hyper-V Server 2019 de laatste versie wordt van de gratis tool. Met de tool kunnen gebruikers virtuele machines beheren en hybride cloudomgevingen bouwen. De tool is als iso gratis beschikbaar en te gebruiken zolang geen Windows-vm gedraaid wordt. De Windows-hypervisortechnologie van het losstaande Hyper-V Server 2019 is gelijk aan de Hyper-V-rol in Windows Server 2019, maar bestaat alleen uit de hypervisor, een Windows Server-drivermodel en de virtualisatie-onderdelen. Om virtuele Windows-machines te draaien op Hyper-V Server 2019 is alsnog een licentie nodig.

Microsoft verwijst gebruikers die de tool gratis inzetten door naar Azure Stack HCI, dat maandelijks negen euro per fysieke kern kost. Windows Server 2022 was vanaf maart als preview beschikbaar en kreeg op 18 augustus zijn officiële release. Gebruikers van Microsofts Tech Community vroegen zich af of er ook een 2022-editie van het losstaande Hyper-V Server zou verschijnen, maar Microsoft bevestigt dus dat die er niet komt. Volgens The Register blijft de Hyper-V-rol wel te installeren in Windows Server 2022 waarmee gebruikers wel een virtuele machine op kunnen zetten.

Op het Tech Community-platform en op Reddit zijn gebruikers ontevreden over het feit dat ze nu een abonnement moeten afnemen op een product dat eerst gratis was. Daarnaast geven ze aan dat Azure Stack HCI een grotere footprint heeft. Windows Server 2019 en Hyper-V Server 2019 worden nog tot januari 2029 ondersteund.

Update, 17.40: Artikel is aangevuld en verduidelijkt. Met dank aan themadone.