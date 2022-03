Microsoft maakt details over Windows Server 2022-preview bekend

Https en tls 1.3 staan standaard ingeschakeld in Windows Server 2022. Het nieuwe besturingssysteem voor servers krijgt ook beter beheer voor VM's en betere beveiliging voor firmware. Microsoft heeft die details nu bekend gemaakt.

Het gaat om de komende versie van Windows Server. Microsoft heeft dat al sinds vorig jaar in bèta, maar details over aankomende veranderingen en updates aan het OS waren nog niet bekend. Nu heeft het bedrijf die details wel gegeven in een blogpost. Daarin staat onder andere dat het nieuwe besturingssysteem veiliger wordt, en meer integratie krijgt met cloudplatform Azure.

Microsoft zegt dat Windows Server 2022 betere security heeft. Een onderdeel daarvan is Secured-core, een technologie die het sinds 2019 toepast in pc's. Secured-core is firmwarebescherming waarin onder andere Secure Boot, Trusted Platform Modules en BitLocker gecombineerd worden met software zoals Windows Defender System Guard. In Windows Server 2022 wordt dat gecombineerd met code integrity voor Hypervisor, en wordt Credential Guard uit Defender toegevoegd. Qua beveiliging is ook nieuw dat alle verbindingen van en naar de server standaard met https en tls 1.3 worden versleuteld. Ook kan AES-256-encryptie worden toegepast op SMB.

Microsoft schrijft ook dat Server 2022 beter integreert met Azure. Zo worden Azure Arc en Storage Migration Service toegevoegd. Met die eerste kunnen gebruikers servers beheren vanuit één beheerdersprogramma, en met het tweede kunnen bestanden voortaan van NetApp naar Windows Servers worden gemigreerd.

Er komen ook nog wat andere verbeteringen, zoals de mogelijkheid om Kubernetes te gebruiken in Containers. Ook worden Containers kleiner, wat voor snellere laadtijden moet zorgen, en het Admin Center wordt aangepast zodat beheerders containers kunnen aanpassen. Windows Server 2022 moet later dit jaar uitkomen, al is een harde releasedatum nog niet bekend. Gebruikers kunnen al wel een preview downloaden als Insider.