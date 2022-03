Google gaat individuele identifiers van adverteerders blokkeren

Google wil binnen een aantal jaar stoppen met het individueel volgen van gebruikers. Het bedrijf zegt dat alle unieke identifiers worden weggehaald zodra third party-cookies uitgefaseerd zijn. Dat zijn zowel trackers van Google zelf als van andere adverteerders.

Google wil op die manier geen personen meer individueel volgen over verschillende websites, schrijft het bedrijf in een blogpost. Ook zegt Google geen alternatieve identifiers te gaan maken om personen te volgen. Het wordt dan ook niet meer mogelijk voor externe adverteerders om zulke identifiers in Google-producten te gebruiken. Google noemt geen specifieke producten, maar heeft het over alle software die het bedrijf maakt.

Het stoppen met de identifiers gebeurt 'zodra third party-cookies uitgefaseerd zijn', schrijft Google. Het bedrijf zei in januari vorig jaar dat dat 'binnen twee jaar' moet gebeuren, al is er nog geen harde deadline voor gesteld. Het stoppen van third party-cookies is onderdeel van Privacy Sandbox, een reeks voorstellen die Google in 2020 deed. Privacy Sandbox bestaat uit meerdere maatregelen en open webstandaarden waarmee gebruikers anoniem kunnen blijven maar toch relevante advertenties kunnen zien. Zo zijn er api's die clickconversie meten en een budget om fingerprinting tegen te gaan.

Google zegt dat het stoppen met first party-identifiers daar ook onder valt. Google wil het advertentiemodel van het internet significant veranderen. "72 procent van gebruikers heeft het idee dat alles wat ze online doen gevolgd wordt door adverteerders en technologiebedrijven. Als de digitale-advertentie-industrie die groeiende zorgen niet bespreekt, lopen we het risico het vrije en open web kwijt te raken", schrijft David Temkin van het bedrijf in de blogpost.

Het bedrijf verbiedt daarmee ook alternatieve trackingmethodes buiten cookies om. Dat zijn bijvoorbeeld manieren om iemand via zijn e-mailadres te tracken. Toch blijven er volgens Google manieren waarop websites gericht kunnen adverteren. Het bedrijf noemt 'vooruitgang in aggregatie, anonimisatie, on-device-verwerkingen en andere privacybehoudende technologieën'. Daarmee hoopt Google dat adverteerders voortaan voornamelijk nog gebruik gaan maken van de Privacy Sandbox-technieken die het zelf aanbiedt. Privacy Sandbox is niet onomstreden. In januari begon de Britse marktwaakhond er al een onderzoek naar.