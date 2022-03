Steam Link werkt voortaan ook op Linux-apparaten

Valve heeft de Steam Link-app uitgebracht voor Linux. Daarmee kunnen gebruikers op een lokaal netwerk games streamen naar andere Linux-apparaten. De app is vanaf nu beschikbaar voor 64-bit x86 Linux-systemen.

Steam Link is per direct beschikbaar voor Linux via een Steam Link-app, dat is te lezen in een update in de Steam-community. De app was ook al beschikbaar voor Android, iOS en Raspberry Pi. De nieuwe Linux-versie zorgt ervoor dat gebruikers games kunnen streamen binnen een lokaal netwerk van een computer met Steam geïnstalleerd, naar een Linux-systeem dat bijvoorbeeld is aangesloten op een tv. Valve werkte samen met het bedrijf Collabora om de Linux-app te bouwen.

Valve komt daarnaast met een update voor Remote Play Together. Onlangs werd bekend dat Steam werkt aan een lokale multiplayer-functie waarbij twee spelers samen kunnen spelen, ook als een van hen geen account heeft. De optie werkt in Remote Play Together via Steam Link en Steam en is te gebruiken op Windows, iOS, Android of Raspberry Pi. Gastspelers krijgen van degene met een account een link om verbinding te maken. Op die manier kunnen spelers lokale splitscreen- of shared-screen-spellen spelen alsof ze in dezelfde ruimte zijn. Remote Play Together is nu beschikbaar voor zoveel gastspelers als de internetverbinding aankan.