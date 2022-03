Google is gestopt met de verkoop van kartonnen VR-bril Cardboard

Google is gestopt met de verkoop van de kartonnen VR-bril Cardboard. In de Google Store staat dat het accessoire niet meer verkocht wordt, ook niet in multipacks. Het opensourceproject van Cardboard blijft wel online.

Tot voor kort was de kartonnen VR-bril wel nog te koop in multipacks, onder andere in de VS en Canada, maar ook die zijn niet meer te koop, ontdekte Android Police. De Nederlandse Cardboard-pagina in de Google Store verwijst automatisch naar de homepage. De Canadese shoppagina toont dat de bril niet meer te koop is.

Google Cardboard werd in de afgelopen jaren al steeds minder gebruikt, waardoor Google in 2019 besloot om te stoppen met het ontwikkelen van software voor de VR-bril en deze open source te maken, zodat geïnteresseerde ontwikkelaars verder konden met de ontwikkeling.

De Cardboard-bril was sinds 2016 te koop in de eigen Store van Google, al was deze in eerste instantie niet te koop in de Benelux. De bril kostte in de Verenigde Staten 15 dollar. Er zijn nog wel alternatieven van derden beschikbaar, die Google via de Cardboard-site aanbiedt. Het opensource-Cardboard-project blijft wel nog bestaan.

Onlangs zette Google ook de servers uit voor VR-platform Daydream. Die VR-bril was net als Cardboard een bril waar gebruikers een smartphone in moesten steken, maar met een stevigere, met stof afgewerkte behuizing. Daydream bevatte ook een kleine afstandsbediening. Door eerst het uitzetten van de servers van Daydream en nu het stoppen van de verkoop van Cardboard, lijkt er dan echt een einde te komen aan de VR-droom van Google.