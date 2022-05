Google zet laatste streep door eigen mobiele vr-platform Daydream

Google heeft met ingang van Android 11, dat net op de markt is, de ondersteuning voor zijn vr-platform Daydream stopgezet. Een reden geeft Google niet, maar ten tijde van de verkoopstop van de bijbehorende headset, vorig jaar, zei het al dat Daydream te weinig gebruikt werd.

"De Daydream-vr-app wordt niet langer officieel ondersteund door Google en werkt mogelijk niet goed op apparaten met Android 11 of later", zegt Google op zijn ondersteuningswebsite. Wat voor nu dus nog werkt met Daydream, is mooi meegenomen, maar wat niet werkt, daar zal Google niet mee helpen; niet met een software-update en niet met klantenservice.

Ten tijde van de verkoopstop van de headset meldde Google dat een euvel van het systeem was dat gebruikers het niet prettig vonden dat ze in Daydream-modus niet zo gemakkelijk bij hun overige, non-Daydream-apps kunnen. Het in- en uithalen van de telefoon in de headset zou omslachtig zijn.

Het Daydream-platform werd in 2016 uitgebracht en is in feite een omgeving binnen Android voor vr-apps en -games. Google maakte een Daydream View-headset, een houder waar een telefoon in gestopt dient te worden en stelde het platform open voor andere fabrikanten. Lenovo maakte de Mirage Solo, een standalone-Daydream-headset, maar andere fabrikanten hebben zich daar nooit aan gewaagd. HTC kondigde wel een soortgelijk headset aan, maar bracht die nooit uit.