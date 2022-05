VR-battleroyalegame Population: One verschijnt op 22 oktober

BigBox VR brengt Population: One op 22 oktober uit. Het gaat om een battleroyalegame die is ontwikkeld voor VR-headsets en beschikbaar komt via SteamVR en de Oculus Store. De game werkt ook op de Oculus Quest-headsets.

Net als in Fortnite kunnen spelers in Population: One verschillende objecten bouwen. De VR-game onderscheid zich met de mogelijkheid voor spelers om alle oppervlakken in het spel te beklimmen. Als spelers een grote hoogte hebben bereikt, kunnen ze vervolgens met een glider weer naar beneden zweven.

Het spel bevat één speelveld en er kunnen maximaal 18 spelers meedoen per potje, die worden verdeeld over zes teams van drie personen. Als een speler dood gaat, kan een teamlid de speler weer tot leven wekken.

Population: One komt uit voor alle VR-headsets voor pc's. De game zal 30 dollar kosten en komt uit via Steam en de Oculus Store. Omdat het spel ook compatibel is met standaloneheadset Oculus Quest en diens opvolger, is de grafische weergave niet erg gedetailleerd. De makers willen echter een zo groot mogelijke spelersbasis opbouwen. Het spel is crossplatform speelbaar tussen alle VR-platforms.