Ubisoft maakt vr-ruimtesurvivalgame met realistische physics

Ubisoft heeft een ruimtesurvivalgame aangekondigd voor vr-headsets. AGOS: A Game of Space verschijnt op 28 oktober voor SteamVR en in de Oculus Store. De makers beloven gameplay gebaseerd op realistische physics.

De game speelt zich af in 2057, wanneer de aarde niet langer bewoonbaar is voor de mensheid. Spelers nemen de rol aan van een kunstmatige intelligentie die de ruimte in is gestuurd om op zoek te gaan naar een nieuwe woonplaats.

In de game bouwen en besturen spelers ruimtesondes, met volgens Ubisoft 'innovatieve en realistische op physics gebaseerde gameplay'. Spelers moeten het heelal verkennen en op zoek gaan naar grondstoffen, om zo nieuwe technologie te ontgrendelen om de mensheid in leven te houden.

A Game of Space bevat acht sterrenstelsels, waar spelers onder andere verlaten ruimtestations tegenkomen. Ook kunnen spelers handeldrijven met andere ruimteschepen en missies uitvoeren. Ubisoft claimt dat 'innovatieve besturing' zorgt voor een vr-ervaring zonder bewegingsziekte.

De game komt uit op Steam voor headsets die compatibel zijn met SteamVR, zoals de Valve Index en HTC Vive. Ook verschijnt de game in de Oculus Store. A Game of Space is beschikbaar vanaf 28 oktober, voor een nog onbekende prijs.