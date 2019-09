Ubisoft stopt verdere ontwikkeling vr-multiplayergame Space Junkies

Ubisoft is gestopt met de ontwikkeling van arcade-vr-shooter Space Junkies. De non-vr-versie, waarvan een bèta verscheen, zal niet worden uitgebracht. De vr-game lijkt ook geen nieuwe inhoud meer te krijgen. De servers blijven wel online.

Ubisoft maakte in een blogbericht bekend dat de niet-vr-versie van Space Junkies niet verder wordt ontwikkeld. Die versie was tot eind augustus beschikbaar via een open bèta, maar zal dus niet officieel worden uitgebracht.

Ubisoft schrijft dat 'het einde van de ontwikkeling van de game' is aangebroken, maar dat de servers voor de vr-versie wel online blijven. Space Junkies is beschikbaar op Steam, in de Oculus Store en in de PlayStation Store. Het spel wordt daar nog verkocht voor twintig euro. Bij de release kostte de game veertig euro.

De vr-versie van Space Junkies kwam in maart dit jaar officieel uit, nadat er in 2017 al een bèta van verscheen. In de game nemen spelers het in teams van twee tegen elkaar op of gaan ze elkaar te lijf in een free-for-allmodus. Bij de release kondigde Ubisoft aan dat er met updates meer modi, maps en wapens zouden komen. In juni werden een 3vs3-modus en bots toegevoegd.

Vermoedelijk had Ubisoft het voornemen om de populariteit van het spel te vergroten met de niet-vr-versie van Space Junkies. Waarom de ontwikkeling is gestaakt, is niet bekend. De vr-game lijkt ook niet veel actieve spelers te hebben, al zijn er geen officiële cijfers bekend. Volgens een website die via een Steam-api bijhoudt hoeveel spelers actief zijn in vr-games op het platform, werd Space Junkies in de afgelopen 24 uur door maximaal zes spelers tegelijk gespeeld.