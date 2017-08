Waar groeit vr naartoe?

Uiteraard waren op de Gamescom de nodige vr-games te vinden. Toch valt op dat het nog steeds de kleine partijen zijn die in vr geloven, en dat grote uitgevers de boot voorlopig nog een beetje afhouden. Van alle vr-titels die we in Keulen voorbij hebben zien komen, lichten we er hier drie uit. Daaronder een game van een grote uitgever (Ubisoft) en twee van de kleine Nederlandse studio's Vertigo Games uit Rotterdam en Pillow's Willow uit Eindhoven.

Space Junkies

Ubisoft bracht vorig jaar al Eagle Flight uit, waarmee het de eerste voorzichtige stappen op vr-gebied zette. De game, die begin 2018 verschijnt voor de Oculus Rift en HTC Vive, wordt gemaakt door Ubisoft Montpellier. De Franse uitgever gelooft erin, wat alleen al blijkt uit de speciale vr-engine die de studio heeft gemaakt. De engine heet Brigitte en moet als basis gaan dienen voor meer vr-games van Ubisoft.

Titel Space Junkies Platform Oculus Rift, HTC Vive Ontwikkelaar Ubisoft Montpellier Verwacht begin 2018

Space Junkies is een game die zich, zoals de naam al doet vermoeden, afspeelt in de ruimte. Niet in het luchtledige, want er is zwaartekracht in de game, zij het heel licht. Ongeveer zoals je het op de maan zou ervaren, maar dan misschien nog wel lichter. Die zwaartekracht moet komen van de brokken steen die je ziet in de omgeving. De game lijkt zich af te spelen in een gordel met ruimtepuin, al zijn het brokstukken met duidelijke sporen van menselijke bewoning. Daar vind je een aantal Orbital Arenas, afgesloten delen die deels bestaan uit steen en deels uit een hightech omhulsel van glas en staal.

In dergelijke arena's vinden gevechten plaats, van een tegen een of twee tegen twee. Dat is de opzet van de game. Space Junkies is een shooter die je in multiplayer speelt, zwevend door een kleine arena. Dat daar een klein beetje zwaartekracht heerst is fijn, want zo kun je beter sturen. Je verliest snelheid zodra je geen gas meer geeft met je controller.

Zitten

De game is speelbaar met zowel de Oculus Rift als de HTC Vive, en volgens de makers is het daarbij beter als je zit in plaats van staat. Opvallend, want bij veel andere vr-shooters wordt aangeraden om te gaan staan, zodat je makkelijk kogels kunt ontwijken door je lichaam te bewegen. Dat kan in Space Junkies ook, en zittend is dat toch echt minder makkelijk. De makers verdedigen hun keuze door te wijzen op de beperkte zwaartekracht. Die maakt oriëntatie lastiger, waardoor zitten wenselijk zou zijn.

In Space Junkies start een match in een kleine lobby waar voor elke speler een wapen ligt. Wapens zweven in de lucht, in een gekleurde cirkel. Zoals bij meer shooters moet je een wapen beetpakken met een knop onder je middelvinder, en die knop ook ingedrukt houden zolang je het wapen wilt gebruiken. Als je de knop loslaat, zie je dat je wapen ineens door de lucht zweeft. De makers zijn zo vriendelijk geweest om een mechanisme in te bouwen dat het wapen na een paar seconden automatisch retourneert naar het holster op je heup.

Je hebt op elke heup een holster, zodat je twee wapens bij je kunt dragen. Als je eenmaal in de arena bent losgelaten, zul je zien dat er verschillende wapens in de lucht zweven. We zijn tijdens onze speelsessie een stuk of vijf soorten tegengekomen. Het is wel allemaal vrij standaard scifi-spul: een geweer, een shotgun, een laserwapen voor wat grotere afstanden en een wat zwaarder dubbelloops wapen. In alle gevallen geldt dat als je munitie op is, je op zoek moet naar een nieuw wapen. Het heeft geen zin om wapens bij je te houden, want nieuwe munitie is niet voorhanden. Een grappig afwijkend wapen is de kruisboog. Die schiet een soort grote tennisbalen af. Het is het enige tweehandige wapen in de game; je houdt het wapen vast met de ene hand, en de bal met de andere.

Laserzwaard

Gelukkig is er meer dan alleen futuristische vuurwapens. Zo kun je ook een schild oppikken, dat je uit kunt klappen als een paraplu. Leuker is dat je een derde wapen hebt, dat geen munitie vergt. Op je rug draag je een laserzwaard. Ja, precies zo'n ding als in Star wars. Handig voor als een tegenstander heel dichtbij komt en goed voor een verrassingsaanval.

Dat laatste kan makkelijk, want wat opvalt aan de arena's in Space Junkies is dat ze even hoog als diep en breed zijn. Dat betekent dat er veel ruimte in de hoogte is, en dat is flink wennen. We zijn zo gevormd door de aardse zwaartekracht dat we geneigd zijn de derde dimensie te vergeten. Dat is wel meteen wat er leuk is aan Space Junkies: het gevaar kan uit onverwachte hoeken komen en het gebrek aan zwaartekracht werkt daarbij desoriënterend. Het gevaar kan ook komen uit de omgeving. Zo zweven er niet alleen wapens door de lucht, maar ook medicijnen en tonnen met explosieven. Vooral die laatste zijn interessant, want je hoeft dus niet perse een tegenstander te raken om een kill te maken.

Opvallend is de manier waarop je de game bestuurt. Je linker-joystick dient voor gas geven, dus voor vooruit of achteruit. Met je rechter-joystick stuur je. Dat gaat echter in stapjes van ongeveer 15 graden. Je geeft met je joystick dus tikjes naar links of rechts om langzaam een draai te maken. Dat gaat vrij langzaam, en dat is opzettelijk zo omdat de makers vrezen dat spelers anders misselijk worden. Het opvallende is daarbij dat Ubisoft spelers geen keuze laat. In een game als Rigs, ook een online multiplayer shooter voor vr, kunnen spelers kiezen uit verschillende manieren om te sturen. Toch heeft het gedwongen karakter van Space Junkies een voordeel. Iedereen speelt met dezelfde besturing, dus iedereen heeft last van die wat trage draaiing. Wat daarbij ook meespeelt, is dat de aandrijving van je ruimtepak een korte, maar krachtige boost heeft. Je schiet er behoorlijk snel mee vooruit. Een erg leuke optie, omdat je er je tegenstanders flink mee kunt verrassen en je laserzwaard grote meerwaarde geeft. Maar wellicht is het voor sommige spelers wat desoriënterend.

Voorlopige conclusie

Space Junkies is daarmee leuk om te spelen, omdat matches kort duren - er is een tijdslimiet van 5 minuten bij potjes - en door het desoriënterende aspect kunnen ze ook best spannend zijn. Leuk is ook dat er in de arena veel obstakels zijn waarachter je een beetje dekking hebt, maar nooit heel veel. Bovendien zie je aan een outline ook door muren heen waar je tegenstanders zijn. Onze vrees is echter dat de game uiteindelijk niet lang genoeg spannend blijft. Er is nu Deathmatch en Team Deathmatch, in 1v1 of 2v2, en dat is wat mager. Het is niet heel duidelijk hoeveel arena's de game gaat krijgen, maar het vermoeden is dat variatie in de arena's niet heel veel aan de gameplay toe gaat voegen. Gelukkig weet Ubisoft dat het de game niet voor de volle prijs aan moet bieden, als hij begin 2018 op de markt komt.