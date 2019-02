Multiplayer-vr-game Space Junkies komt op 26 maart uit en krijgt open bèta

Arcade-vr-shooter Space Junkies komt op 26 maart uit voor de PlayStation VR, Windows Mixed Reality-headsets, de Oculus Rift en de HTC Vive. Spelers nemen het in de vr-game tegen elkaar op in arena's met nauwelijks zwaartekracht.

Bij release laat Space Junkies spelers het een tegen een, in tweetallen of free-for-all tegen elkaar opnemen op zes verschillende slagvelden met diverse wapens en aanpassingsmogelijkheden. Elk level heeft unieke, tactische zones en dynamische verlichting. Spelers zweven door de lucht en geven gas met de controller. Ubisoft zegt dat het spel nog updates krijgt en noemt nieuwe modi, maps, wapens en aanpassingsitems.

De game is voor veertig euro te preorderen via Steam en de Oculus Store, en vanaf 20 februari ook in de PlayStation Store. Het spel draait op virtualrealityengine Brigitte. Tweakers schreef in 2017 een preview van het spel. Voor de release komen nog open en gesloten bèta's; inschrijven voor de gesloten variant kan op de Ubisoft-website. Het is nog niet bekend wanneer die testrondes zijn.

Verder begint op 19 februari de Virtual Athletics League. De beste teams van de Space Junkies Arcade-versie van het spel nemen het tegen elkaar op voor 4500 dollar aan prijzen. De Arcade-variant is sinds begin februari beschikbaar in meer dan honderd virtuele arcades wereldwijd. Onder andere in Brussel, Geel, Leek en Rotterdam is die versie te spelen. Er doen nog geen Nederlandse of Belgische teams aan de competitie mee. Spelers kunnen zich nog tot 18 februari als tweetal aanmelden bij een van de vr-arcades waar Space Junkies Arcade te spelen is.